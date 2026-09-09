Oberdorf: Rückschlag nach Comeback

Die 24-Jährige muss erneut einige Wochen pausieren. Das rechte Kniegelenk habe reagiert, teilte der FC Bayern mit.

Rückschlag für Lena Oberdorf: Nur zehn Tage nach ihrem viel beachteten Comeback beim FC Bayern muss die 24-Jährige erneut länger pausieren. Man müsse auf die Nationalspielerin „in den kommenden Wochen verzichten“, teilten die Münchnerinnen am Mittwochabend mit. Oberdorf müsse „aufgrund einer Reaktion im rechten Kniegelenk vorübergehend pausieren“. Dies habe eine Untersuchung durch die medizinische Abteilung des Klubs ergeben.

Oberdorfs Comeback nach zwei Kreuzbandrissen

Oberdorf hatte sich nach zwei Kreuzbandrissen innerhalb von 15 Monaten zurückgekämpft. Am 31. August war die Mittelfeldspielerin beim 2:0 in der Bundesliga gegen Mainz 05 zurückgekehrt. Auch am Sonntag beim 4:1 der Doublesiegerinnen gegen den SC Freiburg war Oberdorf eingewechselt worden.

„Es ist ein unbeschreibliches Gefühl“, hatte Oberdorf nach ihrem Comeback noch gesagt. Es sei „unheimlich schön, wieder bei der Mannschaft zu sein, ein Spiel zu machen, in dem es um etwas geht. Ich habe es echt vermisst.“