Für die DFB-Kapitänin vom FC Bayern ist die Verletzung am Sprunggelenk der nächste Rückschlag.

Fußball-Nationalspielerin Giulia Gwinn muss wegen einer Sprunggelenksverletzung mehrere Wochen pausieren. Die Kapitänin der deutschen Nationalmannschaft hat laut FC Bayern einen Außenbandriss im linken Knöchel erlitten, wie der Double-Gewinner am Montag mitteilte.

Dass die Rechtsverteidigerin für die WM-Tests gegen Australien am Freitag (20.30 Uhr/ZDF) in Karlsruhe und vier Tage später (17.45 Uhr/ARD) gegen Japan in Bremen ausfällt, war bereits am Sonntagabend bekannt geworden. Nach weiteren Untersuchungen folgte nun die genaue Diagnose und die Prognose der Ausfallzeit.

Giulia Gwinn fehlt erneut verletzt Giulia Gwinn fehlt erneut verletzt © picture-alliance/SID/Hendrik Hamelau

Gwinn knickte gegen Frankfurt um

Für Gwinn, die in ihrer Karriere immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen wurde, ist die Blessur der nächste Rückschlag. Die 27-Jährige war in der Schlussphase des Bundesligaspiels am Samstag bei Eintracht Frankfurt (1:0) bei einem Laufduell umgeknickt und verließ nach einer ersten Behandlung auf dem Spielfeld humpelnd den Rasen. Auf der Bank wurde ihr linkes Sprunggelenk bandagiert.

Gwinn war nach schweren Verletzungen gerade erst wieder in Form gekommen. Nach zwei Kreuzbandrissen in der Vergangenheit hatte sie sich auch im ersten EM-Spiel im Sommer 2025 verletzt und war für das Turnier ausgefallen. Im April kugelte sie sich beim Länderspiel gegen Österreich die Schulter aus, im Mai war sie operiert worden und sollte nun ihr Comeback im DFB-Team geben.

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