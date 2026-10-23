Bayern schafft irre Serie trotz Feldspielerin im Tor

Die Münchnerinnen gewinnen vor dem Champions-League-Kracher gegen Real auch das achte Ligaspiel der Saison.

Die Frauen des FC Bayern um Starspielerin Klara Bühl sind in der Bundesliga nicht zu stoppen. Das Team von Trainer José Barcala gewann am Freitagabend auch bei RB Leipzig deutlich mit 5:1 (2:0). Für die Münchnerinnen war es bereits der achte Erfolg im achten Spiel – und das 50 Bundesliga-Spiel in Serie ohne Niederlage.

Vor dem Champions-League-Kracher am Mittwoch (18.45 Uhr/Disney+) gegen Real Madrid brachte Momoko Tanikawa (8.) die klar überlegenen Bayern in Führung. Ein Eigentor von Zenia Mertens (14.) führte zum 2:0. Nationalspielerin Bühl, die laut Barcala in München zur Legende werden soll, sorgte nach dem Wechsel mit einem Doppelpack (55. und 73.) für klare Verhältnisse.

Bayern-Feldspielerin muss ins Tor

Nach einer Roten Karte wegen Notbremse für Münchens Ena Mahmutovic (75.) traf Marleen Schimmer (78.) für RB, ehe Edna Imade (85.) das 5:1 erzielte. Bei weiteren Chancen verpassten die Bayern, bei denen Linda Dallmann ihr 300. Bundesliga-Spiel absolvierte, einen noch höheren Sieg.

Kurios: Weil das Wechselkontingent der Münchnerinnen nach dem Platzverweis gegen Torhüterin Mahmutovic ausgeschöpft war, musste die gelernte Innenverteidigerin Vanessa Gilles zwischen die Pfosten.

Bayern bauen Tabellenführung aus

Der Doublesieger, der weiterhin auf Kapitänin Giulia Gwinn, Lena Oberdorf und Jovana Damnjanovic verzichten musste, baute damit seine Tabellenführung zunächst auf sechs Punkte vor dem VfL Wolfsburg aus. Die Wölfinnen können den Rückstand am Samstag gegen den 1. FC Köln jedoch wieder verkürzen.