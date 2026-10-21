Das Spiel wurde am vergangenen Sonntag wegen einer Krankheitswelle bei den Bremerinnen abgesagt.

Das wegen einer Krankheitswelle abgesetzte Spiel der Frauen-Bundesliga zwischen Werder Bremen und der TSG Hoffenheim wird am Donnerstag, dem 29. Oktober, um 18 Uhr (MagentaSport und DAZN) auf Platz 11 des Weserstadions nachgeholt.

Absage: Gastgeberinnen ohne Spielerinnen

Die Gastgeberinnen hatten die ursprünglich für den vergangenen Sonntag angesetzte Partie wenige Stunden vor Anstoß absagen müssen, weil ihnen nicht genügend einsatzfähige Spielerinnen zur Verfügung standen.