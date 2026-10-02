Die beiden Mannschaften sind die einzigen bislang noch ungeschlagenen Teams - nun kommt es zum direkten Duell.

Topspiel, Topgegner und Kampf um die Spitze – Laura Freigang von Eintracht Frankfurt brennt auf das Duell mit dem Tabellenführer. „Ein Samstagsspiel gegen Bayern München zu Hause – was Besseres gibt es nicht. Wer da nicht motiviert ist, dem ist nicht zu helfen. Ich bin es auf jeden Fall“, betonte die Nationalspielerin laut kicker vor dem Gipfeltreffen der beiden einzigen bislang noch ungeschlagenen Teams in der Fußball-Bundesliga.

Eintracht-Coach: Mut und klare Basics

„Die Mannschaft ist bereit“, versicherte auch Trainer Niko Arnautis am Freitag. Gegen die Münchnerinnen, die saisonübergreifend seit 47 Ligaspielen nicht mehr verloren haben, komme es am Samstag (17.55 Uhr/ARD, DAZN und MagentaSport) noch mehr auf die Basics an, warnte der Eintracht-Coach: „Wir müssen mutig auftreten, uns an unseren Plan halten und an uns glauben.“

Nur zwei Zähler trennen den Verfolger aus Frankfurt (13) vom Double-Gewinner (15). Bayerns Trainer José Barcala ist sich der Formstärke des Gegners bewusst. „Sie sind in einer sehr guten Phase und sehr aggressiv im Umschalten. Bei Fehlern haben sie die Geschwindigkeit, um dich zu bestrafen“, mahnte der Spanier, der verletzungsbedingt auf Jovana Damnjanovic und Vanessa Gilles verzichten muss.

Bayern bleiben trotz Strapazen Favorit

Dass sich die Münchnerinnen zuletzt in der Champions League gegen Manchester City (2:2) und bei Benfica Lissabon (3:0) sowie im DFB-Pokal bei Borussia Mönchengladbach (2:1) phasenweise durchaus schwertaten, will Arnautis nicht überbewerten. „Die Bayern sind die Bayern, die machen das gut, die haben Top-Spielerinnen“, sagte der 46-Jährige.

Die Reisestrapazen der Münchnerinnen, die am Mittwoch noch in Lissabon gespielt hatten, werden laut Arnautis dabei „kaum eine Rolle spielen“. Auch Frankfurt war am gleichen Tag international gefordert gewesen und hatte zu Hause gegen FH Hafnarfjördur aus Island (4:1) das Europaup-Achtelfinale erreicht.

Nach diesem Spiel gehe man „mit einer positiven Stimmung“ in das Duell mit Bayern, sagte Nationalspielerin Larissa Mühlhaus: „Ich bin guter Dinge, dass wir irgendetwas mitnehmen können.“