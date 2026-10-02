Doppeltes Verletzungspech bei den Münchnerinnen vor dem Topspiel in Frankfurt: Das Duo fällt mehrere Wochen aus.

Die Fußballerinnen von Bayern München müssen in den kommenden Wochen auf Jovana Damnjanovic und Vanessa Gilles verzichten.

Stürmerin Damnjanovic hat im Champions-League-Spiel bei Benfica Lissabon (3:0) am Mittwoch eine muskuläre Verletzung erlitten, Innenverteidigerin Gilles fällt ebenfalls wegen Muskelbeschwerden aus. Das gab der Double-Gewinner vor dem Bundesliga-Topspiel bei Eintracht Frankfurt am Samstagabend (17.55 Uhr/ARD, DAZN und MagentaTV) bekannt.

Jovana Damnjanovic fehlt dem FC Bayern vorerst Jovana Damnjanovic fehlt dem FC Bayern vorerst © IMAGO/MIS

Frankfurt gefährlich im Umschaltspiel

„Es wird ein wirklich anspruchsvolles und schwieriges Spiel gegen ein noch ungeschlagenes Team“, sagte Trainer José Barcala in einer digitalen Medienrunde am Freitag über den kommenden Gegner: „Sie sind in einer sehr guten Phase und sehr aggressiv im Umschalten. Bei Fehlern haben sie die Geschwindigkeit, um dich zu bestrafen.“

Besonders „gefährlich“ in der Frankfurter Offensive, hob Barcala hervor, seien Ereleta Memeti und Nationalspielerin Laura Freigang, die in der Liga bereits vier Tore auf dem Konto hat. Mit 13 Punkten liegt die Eintracht zwei Zähler hinter dem noch makellosen Spitzenreiter München und einen Punkt vor dem VfL Wolfsburg in Lauerstellung.

Personell muss Barcala neben Damnjanovic und Gilles weiterhin auch ohne Lena Oberdorf und Magdalena Eriksson auskommen.