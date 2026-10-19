Giulia Gwinn ist nach ihrer Verletzung auf einem guten Weg. Bianca Rech gibt vor dem Spiel gegen die VfB-Frauen ein Update zum Stand der Dinge bei der Rechtsverteidigerin.

Giulia Gwinn steht nach ihrer Verletzung am Sprunggelenk kurz vor der Rückkehr bei den Frauen des FC Bayern. Bianca Rech, Direktorin Frauenfußball, gab vor dem Duell zwischen den Münchnerinnen und dem VfB Stuttgart (LIVE auf SPORT1) ein Update zum gesundheitlichen Zustand der 27-Jährigen.

„Giuli macht gute Fortschritte und ist klar im Zeitplan. Diese Sprunggelenk-Verletzung dauert ein bisschen. Aber ich denke, dass wir sie auf jeden Fall in den nächsten Wochen wiedersehen werden“, sagte Rech am Montag am SPORT1-Mikrofon. „Die Reha verläuft gut und sie macht jetzt wieder die ersten Schritte auf dem Platz – und dann geht es in der Regel auch wieder ganz schnell.“

Giulia Gwinn arbeitet an ihrem Comeback Giulia Gwinn arbeitet an ihrem Comeback © IMAGO/Beautiful Sports

Gwinn wird immer wieder von Verletzungen ausgebremst

Die Rechtsverteidigerin war Anfang Oktober im Spiel gegen Eintracht Frankfurt in einem Laufduell umgeknickt und hatte sich einen Außenbandriss im linken Knöchel zugezogen. Für die Tests mit dem DFB-Team war die Kapitänin der deutschen Nationalmannschaft verletzt ausgefallen, doch nun steht eine baldige Rückkehr in Aussicht.

Gwinn hat in ihrer Karriere immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Nach ihrem zweiten Kreuzbandriss war sie vor dem erneuten Rückschlag gerade erst wieder in die gewohnte Topform gekommen. Nun muss sie sich erneut zurückkämpfen.