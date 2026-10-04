Wolfsburg hält Anschluss an FC Bayern

Vizemeister VfL Wolfsburg besiegt den Hamburger SV dank eines späten Treffers und liegt damit drei Punkte hinter dem Tabellenführer aus München.

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg halten in der Bundesliga Anschluss an den FC Bayern. Im Nordduell gegen den Hamburger SV kam die Mannschaft von Trainer Stephan Lerch dank eines späten Treffers von „Joker“ Anny Kerim-Lindland (80.) zu einem verdienten 2:1 (1:0).

Der Vizemeister liegt damit drei Punkte hinter Tabellenführer München und zwei Zähler vor Eintracht Frankfurt, das am Samstag das Topspiel gegen den Double-Sieger 0:1 (0:1) verloren hatte.

Anny Kerim-Lindland erzielte den Siegtreffer für Wolfsburg Anny Kerim-Lindland erzielte den Siegtreffer für Wolfsburg © IMAGO/Lobeca

Peddemors trifft, Linberg gleicht aus

Ella Peddemors hatte Wolfsburg kurz vor der Pause in Führung gebracht (45.). Dabei prallte der Ball nach einer verunglückten Kopfballabwehr von Magou Doucouré vom angelegten Arm der Niederländerin knapp hinter die Torlinie. Camilla Linberg erzielte aus extrem spitzem Winkel durch die Beine der Torhüterin Stine Johannes den Ausgleich (48.).

Die „Wölfinnen“, die zwei Wochen zuvor bei der TSG Hoffenheim die erste Saisonniederlage hatten hinnehmen müssen (1:2), hätten schon zur Pause höher führen können. Bei Schüssen von Sarai Linder (30.) und Cora Zicai (43.) flog der Ball aber an den Pfosten. Hamburg besaß kurz nach dem Ausgleich die Chance zu einem zweiten Treffer, Camilla Klüver klärte auf der Linie (51.).