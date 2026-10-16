Im Dreisamstadion halten die Gastgeberinnen lange in Unterzahl dagegen, dann wird es deutlich.

Die Fußballerinnen von RB Leipzig haben ihren ersten Auswärtssieg der Bundesliga-Saison gefeiert. Das Team von Trainer Jonas Stephan gewann zum Auftakt des siebten Spieltags nach langer Überzahl beim SC Freiburg mit 3:0 (0:0).

RB Leipzig nutzt Überzahl effektiv

Die Schweizer Innenverteidigerin Julia Stierli (18., Notbremse) sah früh die Rote Karte, Freiburg-Coach Marco Konrad war an der Seitenlinie mit der Entscheidung überhaupt nicht einverstanden.

Leipzig hatte nun mehr vom Spiel, Alieke Tuin (68.) und die eingewechselte Nikee van Dijk per Doppelpack (78./84.) schossen aber erst im zweiten Durchgang den dritten RB-Saisonerfolg heraus.

Leipzig zog mit zehn Punkten mit den Freiburgerinnen gleich und liegt nun dank der besseren Tordifferenz als Tabellenfünfter vor dem Sport-Club auf Rang sieben.