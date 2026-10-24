Die Wolfsburgerin kann sich vorstellen, irgendwann in England oder Spanien zu spielen - und einigen ihrer DFB-Kolleginnen zu folgen.

Verlässt bald die nächste Nationalspielerin die Bundesliga? Cora Zicai (21) träumt davon, eines Tages außerhalb Deutschlands zu spielen.

„England hat mich einfach schon immer sehr gereizt, was die Kulisse angeht, aber natürlich auch die Mannschaften, dass es da extrem intensiv ist und man einfach jede Woche wirklich einen Top-Gegner erwarten könnte. Das ist schon wirklich ziemlich cool“, sagte die Stürmerin des VfL Wolfsburg im Interview mit MagentaSport.

Zicai plant Schritt ins Ausland

Neben der englischen Women’s Super League kann sich Zicai aber auch eine andere Liga vorstellen: „Auch Spanien finde ich richtig cool. Da gibt es einfach so viel, wo ich mir denke, das würde mich einfach extrem begeistern. Irgendwann in der Zukunft würde ich es schon cool finden, wenn ich da mal den nächsten Schritt gehen kann.“ Schon seit Beginn ihrer Fußballkarriere sei es so, „dass ich gerne mal ins Ausland möchte“.

Die achtmalige Nationalspielerin besitzt in Wolfsburg einen Vertrag bis 2028, spielt sich derzeit mit starken Leistungen in der Bundesliga aber auch ins internationale Rampenlicht. Zunächst liegt der Fokus der Offensivspielerin jedoch auf der WM im kommenden Jahr in Brasilien. „Es wäre natürlich ein Traum, den man sich ermöglichen würde. Eine WM zu spielen, vor allem auch noch in Brasilien“, sagte sie: „Was will man da mehr?“

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