Die DFB-Kapitänin ist nach überstandener Verletzung wieder fit. Dafür fällt eine andere Leistungsträgerin aus.

DFB-Kapitänin Giulia Gwinn steht beim FC Bayern nach überstandener Verletzung vor dem Comeback. „Giulia ist zurück im Kader. Sie wird ein paar Minuten spielen können, so ist es geplant“, sagte Trainer José Barcala vor dem Bundesliga-Spiel am Freitag (18.30 Uhr) gegen Werder Bremen.

Gwinn hatte Anfang Oktober einen Außenbandriss im linken Sprunggelenk erlitten und seither pausieren müssen. Auch Sarah Zadrazil ist bei den Double-Gewinnerinnen wieder einsatzfähig, dafür fallen Klara Bühl (Belastungssteuerung) und Kapitänin Glodis Viggosdottir (Knieprobleme) weiter aus. Nationaltorhüterin Ena Mahmutovic ist nach ihrer Roten Karte gegen RB Leipzig (5:1) gesperrt, Regina van Eijk übernimmt den Platz zwischen den Pfosten.

Wieder fit: Giulia Gwinn Wieder fit: Giulia Gwinn © picture-alliance/BEAUTIFUL SPORTS/SID/Gawlik

Mit Blick auf die Gesundheit seiner Nationalspielerinnen sieht Barcala die anstehende Südamerika-Reise der DFB-Frauen für zwei Testspiele kritisch. Aus Vereinssicht sei die Planung mit langen Reisen und Jetleg-Problemen „auf jeden Fall sehr ungünstig. Denn es bedeutet mehr Belastung für die Spielerinnen“, erklärte der Spanier, noch dazu an einem „kritischen Zeitpunkt“ der Saison: „Wahrscheinlich müssen wir versuchen, die bestmögliche Lösung zu finden, um die Spielerinnen zu schützen.“

Zur Vorbereitung auf die WM 2027 in Brasilien testet das deutsche Team zum Jahresabschluss in La Plata gegen Argentinien (30. November, 0.15 Uhr/ZDF) und in Rio de Janeiro gegen Peru (4. Dezember, 22.15 Uhr/ARD).