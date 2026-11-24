Die Stammtorhüterin des DFB-Teams sehnt ihr Comeback in Deutschland herbei. Auf ihr neues Team hat sie große Lust.

Ann-Katrin Berger kann ihre Rückkehr in die Bundesliga nach mehr als zwölf Jahren kaum erwarten. „Es war auf jeden Fall Zeit, jetzt endlich nach Hause zu kommen“, sagte die deutsche Nummer eins in ihrem Vorstellungsvideo bei Union Berlin: „Ich freue mich, nach Deutschland zu kommen, in der Alten Försterei zu spielen. Ich freue mich auf die Fans, auf die Umgebung und einfach auch auf meine Brötchen am Morgen, weil ich die auf jeden Fall vermisst habe.“

Sie spüre, dass der Klub aus Köpenick nun „der richtige Ort“ für sie sei, führte Berger aus: „Das Projekt, was Union auf jeden Fall hat, hat mich am meisten angesprochen.“ Sie werde ab Januar auf eine „sehr spielfreudige Mannschaft“ mit „vielen jüngeren Spielerinnen“ treffen. Dabei sei es schon beim Zuschauen „amüsant, mit was für Spielfreude und Spielspaß, die einfach in Spiele reingehen und wirklich immer alles geben“. Sie wolle mit ihrer Erfahrung „der jungen Mannschaft helfen“.

Dabei will die 36-Jährige aber keineswegs als Oberlehrerin auftreten. „Ich mag es mehr, wenn jemand auf mich zukommt und nach Rat fragt, als dass ich Rat gebe. Ich weiß selber, als ich noch jünger war, als viele mir Rat geben wollten, habe ich irgendwann mal abgeschaltet. Aber wenn jemand was wissen möchte, bin ich furchtbar offen dafür“, betonte Berger. Generell wechsele sie nach Berlin, „um Sachen zu gewinnen, egal wie groß oder klein sie sind“. Sie freue sich „riesig auf den neuen Abschnitt“.

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