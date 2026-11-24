Nach elf Wochen kehrt die Hoffnungsträgerin endlich in den Spielbetrieb zurück. Sie fühlt sich körperlich bestens vorbereitet für die Zukunft.

Lena Oberdorf klatschte glückselig mit ihren Teamkolleginnen ab, das Grinsen wich ihr nach dem „Comeback 3.0“ gar nicht mehr aus dem Gesicht. „Es fühlt sich toll an, wieder auf dem Platz zu stehen. Ich habe es langsam satt und will jetzt einfach hier bleiben für längere Zeit“, sagte die Mittelfeldspielerin von Bayern München bei Sport1. Beim 1:0 (0:0) gegen die TSG Hoffenheim war die 24-Jährige in der 82. Minute eingewechselt worden.

Das Knie fühle sich aktuell „gut an“, betonte Oberdorf: „Wir haben nochmal ein, zwei Schippen, was bei der Kraft vielleicht noch gefehlt hat, aber was man noch optimieren konnte, haben wir jetzt gemacht in den Wochen. Ich habe mich da noch besser aufgestellt und jetzt sollte es eigentlich halten.“ Nachdem sie ihr umjubeltes Comeback nach dem zweiten Kreuzbandriss gefeiert hatte, wurde sie seit Anfang September von einer erneuten Reaktion in ihrem Knie ausgebremst.

Ihr privates Umfeld habe ihr während der schweren Zeit geholfen. „Für mich langfristig war es die richtige Entscheidung, da einfach das perfekt aufzubauen, nochmal eine andere Testung zu machen, nochmal eine Ansteuerungstestung zu machen und einfach meinen Körper so zu optimieren, dass da wirklich jetzt alles getestet worden ist“, erklärte Oberdorf, die für die Reha zwischenzeitlich zu ihrer Partnerin nach Teneriffa gereist war: „Jetzt habe ich genau das gleiche Risiko wie alle anderen, die diesen Sport ausüben.“

Sie fühle sich „in München top betreut. Ich glaube, es gibt keinen besseren Verein, den ich mir vorstellen könnte“, so die Nationalspielerin weiter. Es gehe nun darum, „dass wir perfekt zusammenarbeiten mit der medizinischen Abteilung und dem Loadmanagement. Aber ich bin zuversichtlich, dass es diesmal beim dritten Anlauf dann klappt.“ Es gehe einfach darum, ihre fußballerische Fitness „auf lange Sicht zu erhalten“. Man werde es mit Oberdorf „Schritt für Schritt angehen“, versprach Trainer José Barcala, damit sie „wieder ihr bestes Niveau erreichen kann“.