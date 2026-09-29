Bewährungsprobe für Bayern

Nach zwei wenig zufriedenstellenden Ergebnissen wollen die Frauen des FC Bayern einen weiteren Ausrtuscher unbedingt verhindern.

Erst ein Dämpfer zum Königsklassen-Auftakt, dann das Fast-Debakel im DFB-Pokal – einen weiteren Ausrutscher wollen die Fußballerinnen von Bayern München beim nächsten Härtetest in der Champions League dringend vermeiden. Ein Sieg gegen Benfica Lissabon ist am Mittwoch (ab 21 Uhr im LIVETICKER) fast schon Pflicht, denn auf den deutschen Double-Gewinner warten in der anspruchsvollen Ligaphase noch Schwergewichte wie der FC Barcelona oder Paris Saint-Germain.

Die Zitterpartie beim Zweitligisten Borussia Mönchengladbach am vergangenen Sonntag (2:1) in der ersten Pokalrunde hallt dabei noch nach. Das Duell, das Vanessa Gilles (74./80.) in Zusammenarbeit mit der eingewechselten Klara Bühl erst spät entschieden hatte, sei „definitiv ein Spiel, das wir reflektieren und aufarbeiten müssen“, betonte Trainer José Barcala, der ordentlich rotiert und zunächst eine B-Elf ins Rennen geschickt hatte.

„Es war unglaublich wichtig, hier mit einem Sieg nach Hause zu fliegen. Alles andere wäre ein Desaster gewesen“, sagte Bühl am Sky-Mikrofon.

Bayern muss sich steigern

Für das Aufeinandertreffen in der Königsklasse mit Benfica im Estádio da Luz müssen sich die Münchnerinnen dringend steigern. Denn während Bayern zum Start in die Ligaphase beim 2:2 gegen Manchester City einen Sieg nach einer 2:0-Führung noch aus der Hand gab, treten die Portugiesinnen um die deutsche Torhüterin Lena Pauels nach ihrem Erfolg bei Juventus Turin (2:1) mit Rückenwind an.

Der Auftritt gegen Manchester, bei dem Nationalspielerin Carlotta Wamser (86.) den Leistungseinbruch der Münchnerinnen spät bestrafte, stimmt die Bayern aber auch zuversichtlich. Die Mannschaft wolle gegen den portugiesischen Meister „die gleiche Leistung zeigen“, die sie gegen City in der ersten Halbzeit und auch phasenweise in der zweiten Halbzeit gezeigt habe, sagte Giulia Gwinn: „Gute Energie, unser Kombinationsfußball, kurze Wege.“

Zumindest der Spielort ist aus Münchner Sicht ein gutes Omen: Am 23. August 2020 gewann die Männermannschaft im Estádio da Luz das Champions-League-Finale gegen Paris Saint-Germain.