Per Kantersieg setzt sich OL Lyonnes in der Champions League vorerst an die Tabellenspitze.

Mit dem deutschen Duo Jule Brand und Maria Luisa Grohs hat OL Lyonnes zumindest vorerst die Tabellenführung in der Champions League erobert. Beim deutlichen 6:0 (2:0)-Heimerfolg gegen Inter Mailand war Fußball-Nationalspielerin Brand als Vorbereiterin gefragt.

Gleich die Führung durch Marie-Antoinette Katoto (18.) leitete Brand mit einem perfekten Pass in die Spitze ein. Abermals Katoto (45.), Lily Yohannes per Traumtor und Vicki Becho (69.) nach einem Abpraller von Brand erhöhten für den Rekordsieger. Als Schlusspunkt schnürte Becho (76./90.+4) einen Dreierpack.

Lyon liegt dank der besseren Tordifferenz mit sieben Zählern aus drei Spielen vor den punktgleichen englischen Topteams FC Chelsea und FC Arsenal an der Spitze. Der noch makellose Titelverteidiger FC Barcelona (6) kann am Donnerstag (bei HB Köge/Dänemark) vorbeiziehen.

Bei Chelseas 2:0 (0:0) gegen die AS Rom kam Nationalspielerin Sjoeke Nüsken als Joker von der Bank (46.). Arsenal bezwang Benfica Lissabon dank eines Dreierpacks von Alessia Russo (39./66./79., Foulelfmeter) mit 3:0 (1:0), Nationalspielerin Lisa Baum kam erst ab der 79. Minute für die Londonerinnen zum Einsatz.