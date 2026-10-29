„Schon ein Bremser“: Bayern-Frauen sehen Luft nach oben

Nach dem 2:2 des FC Bayern gegen Real Madrid fordert Klara Bühl den nächsten Schritt, ihr Trainer ist dennoch "stolz".

Die Fußballerinnen des FC Bayern sehen sich nach dem nächsten Dämpfer in der Champions League noch nicht am Ende ihrer Entwicklung angekommen. „Da geht es jetzt einfach von einer sehr, sehr guten Mannschaft zur Weltklassemannschaft. Diesen Schritt müssen wir als Team noch gehen“, sagte Nationalspielerin Klara Bühl nach dem 2:2 (1:2) am dritten Spieltag der Ligaphase gegen Real Madrid.

Gegen den spanischen Vizemeister waren die Bayern wie schon beim Auftakt gegen Manchester City nicht über ein Remis hinaus gekommen – auch wenn sie sich nach einem 0:2-Rückstand noch zurückgekämpft hatten.

„Wir haben große Ambitionen“, betonte Bühl: „Man hat heute auch gesehen, dass wir in der Lage dazu sind, in der Champions League mitzuspielen. Deswegen ist so ein 2:2 schon ein kleiner Bremser.“

Dennoch müsse man nicht „den Kopf in den Sand stecken“, sagte die 25-Jährige im ZDF: „Es ist noch alles drin.“

Champions League: Bayern will unter die Top vier kommen

Nach drei Spielen haben die Münchnerinnen, die einen Platz unter den Top vier anpeilen, fünf Punkte auf dem Konto. Noch warten aber harte Brocken: Am 10. November sind die Münchnerinnen bei Paris Saint-Germain zu Gast, es folgen die Duelle mit Austria Wien und Titelverteidiger FC Barcelona.

Trainer José Barcala sieht sein Team bereit für die kommenden Aufgaben. Für ihn seien die Bayern schon jetzt eine „Weltklassemannschaft“, betonte der Spanier. „Heute haben wir eine Siegermentalität gezeigt. Vielleicht gehen andere Teams in die Knie, vielleicht geben sie auf oder werden emotional instabil. Wir waren durchgehend stabil und hatten alles unter Kontrolle. Darauf müssen wir stolz sein.“