Die Austria-Kapitänin kennt die Münchner Qualitäten genau. Über 300 Pflichtspiele absolvierte die Innenverteidigerin für den FC Bayern.

Für Bayern München ist das Champions-League-Duell mit Austria Wien auch ein besonderes Wiedersehen. Carina Wenninger, mit 303 Einsätzen bis heute Bayern-Rekordspielerin, führt die Österreicherinnen als Kapitänin an. „Dass wir jetzt tatsächlich in der Champions League auf Bayern treffen, ist sehr schön – und natürlich etwas ganz Besonderes für mich persönlich“, sagte Wenninger im Interview auf der Bayern-Homepage.

Die 35-Jährige stellt sich im Heimspiel gegen ihren Ex-Verein auf Schwerstarbeit ein: „Bayern hat individuell mehr Qualität – das ist uns bewusst.“ Doch das noch sieglose Schlusslicht der Ligaphase hat einen Plan, um sich gegen den deutschen Doublegewinner zu behaupten.

e82e228ffe2ada4a53c4bc9a8403323c6c5c0505-ipad.jpg Anführerin der Austria: Carina Wenninger (r.) © picture-alliance/APA-Images/SID/GEORG HOCHMUTH

Die Austria, sagte die Österreicherin, sei „zu Hause stark und hungrig. Die Underdog-Rolle ist klar. Wenn Bayern einen Sahnetag erwischt, braucht man über die individuelle Klasse nicht lange zu sprechen. Unsere Chance liegt darin, mit Intensität und Zusammenhalt dagegenzuhalten.“

Bayern-Trio sticht für Wenninger hervor

Die Entwicklung der Münchnerinnen hat Wenninger nie aus den Augen verloren. Im aktuellen Kader stechen aus ihrer Sicht drei Nationalspielerinnen hervor: Klara Bühl, Franziska Kett und Giulia Gwinn. „Ich kenne Franzi noch als U17-Spielerin, die gelegentlich bei uns mittrainiert hat. Heute zählt sie für mich zu den besten Linksverteidigerinnen der Welt“, erklärte Wenninger.

Flügelspielerin Bühl habe „in so vielen Spielen den Unterschied gemacht – das ist wirklich bemerkenswert. Auch Giulis Auftreten finde ich beeindruckend: nicht nur in ihrer Rolle als Kapitänin der Nationalmannschaft, sondern auch als Persönlichkeit.“