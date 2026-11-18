Rebecca Knaak, Carlotta Wamser, Elisa Senß und Sjoeke Nüsken sind mit ihren Teams erfolgreich.

Die deutschen Fußball-Nationalspielerinnen Rebecca Knaak, Carlotta Wamser, Elisa Senß und Sjoeke Nüsken haben mit ihren Teams Erfolge in der Champions League gefeiert. Nüsken gewann das Spitzenspiel mit dem FC Chelsea gegen Paris Saint-Germain mit 1:0 (0:0) und übernahm zumindest vorübergehend die Tabellenführung nach dem fünften Spiel in der Ligaphase.

Nüsken wurde in der 83. Minute eingewechselt, kurz darauf traf Veerle Buurman (87.) entscheidend. Dabei blieb Chelsea seinem minimalistischen Stil treu: Das Team aus London hat in der aktuellen Saison der Königsklasse noch kein Tor kassiert – aber auch nur vier geschossen.

Wamser und Knaak setzten sich mit Manchester City 2:0 (0:0) bei BK Häcken in Schweden durch. Senß gewann mit Real Madrid 3:1 (1:1) gegen Inter Mailand. Auch Real und ManCity stehen gut da.