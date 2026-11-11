Glückliche Bühl: „Das zeigt unsere Reife“

Die Münchnerinnen feiern vor dem Ligagipfel einen wichtigen Sieg bei PSG.

Nach dem eminent wichtigen Sieg im Champions-League-Gipfel bei Paris Saint-Germain war die Erleichterung bei den Fußballerinnen des FC Bayern spürbar. „Wir sind sehr, sehr glücklich über die drei Punkte. Es war ein sehr ekliges Spiel. Es war eine Prüfung, die haben wir bestanden. Das zeigt unsere Reife. Das war sehr wichtig für uns. Wir haben guten Fußball gezeigt“, sagte Klara Bühl im ZDF zufrieden.

Der Prestigeerfolg im Prinzenpark soll auch Selbstvertrauen für den Ligagipfel am Samstag (17.55 Uhr/ARD) bei Verfolger VfL Wolfsburg geben. „Wenn wir einen Sieg nach dem anderen einfahren, so wie ich mir das erhoffe, dann gibt es auch Energie und nochmal eine gewisse Frische in den Beinen. Und jetzt geht es einfach in die Crunchtime, da müssen wir alles abrufen“, betonte Bühl.

Durch den Sieg bei PSG hat das Team von José Barcala die Top vier in der Ligaphase und damit die direkte Qualifikation für das Viertelfinale wieder fest im Visier. „Das ist natürlich unser Ziel, unter die Top vier zu kommen. Da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg“, sagte Nationalspielerin Franziska Kett.

Die in dieser Saison weiterhin ungeschlagenen Münchnerinnen stehen in der Königsklasse noch vor den Herausforderungen bei Austria Wien (19. November) und gegen Titelverteidiger FC Barcelona (16. Dezember). Es sei „super wichtig, ein Spiel nach dem anderen zu nehmen“, so Kapitänin Magdalena Eriksson: „Aber jetzt haben wir eine gute Ausgangsposition.“

DEINE MEINUNG

Im Prinzenpark führte ein Eigentor von PSG-Keeperin Katarzyna Kiedrzynek (29.) nach tollem Solo von Pernille Harder zur Führung der Münchnerinnen. Unterschiedsspielerin Bühl gelang das 2:0 (40.), wieder nach Vorarbeit von Harder. Ein Handelfmeter, verursacht von Linda Dallmann, brachte PSG ins Spiel zurück: Paulina Dudek verwandelte sicher (64.). Doch die Bayern hielten der Schlussoffensive von PSG stand. „Das haben wir“, so Bühl, „sehr gut wegverteidigt“.