Voss-Tecklenburg: Männer-WM als Chance für die Frauen

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg sieht in der bevorstehenden Männer-WM (20. November bis 18. Dezember) eine Chance für den Frauenfußball. „Es besteht die Möglichkeit, dass viele Fans Spiele live vor Ort sehen wollen. Es stehen tolle Spiele an - auch in der Champions League“, sagte die 54-Jährige am Dienstag: „Wir stehen nicht in Konkurrenz, wir können das für uns nutzen.“