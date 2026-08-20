Frauen-WM 2027: Eröffnung und Finale im Maracanã

SID 20.08.2026 • 15:22 Uhr 2014 gewannen die deutschen Männer in Rio den WM-Titel - ziehen die Frauen nach? Die FIFA hat nun Details zum WM-Spielplan bekannt gegeben.

Die Fußball-WM der Frauen 2027 wird im Maracanã eröffnet – und findet beim Finale im ikonischen Stadion von Rio de Janeiro auch ihr Ende. Der Weltverband FIFA gab am Donnerstag die Details zum Spielplan der Endrunde in Brasilien (24. Juni bis 25. Juli) bekannt. Ein gutes Omen für die deutschen Fußballerinnen? Die DFB-Männer gewannen 2014 im Maracanã das Finale und holten den WM-Titel.

Fest steht bereits, dass Gastgeber Brasilien seine Vorrundenpartien in Rio de Janeiro, São Paulo und Brasília austrägt. Auch die DFB-Frauen sind für die Endrunde qualifiziert, das Team von Bundestrainer Christian Wück erfährt bei der Auslosung am Ende des Jahres, auf welche Gegner es in welchen Spielorten trifft. Der genaue Termin der Ziehung ist noch offen.

WM-Finale im Maracana

In jedem der acht Spielorte stehen mindestens sieben Partien auf dem Programm, darunter mindestens ein K.-o.-Spiel. In Brasília, Porto Alegre, Recife und Salvador wird bis zum Achtelfinale gespielt. Austragungsorte der Viertelfinals sind Belo Horizonte und Fortaleza sowie Rio und São Paulo, wo auch die beiden Halbfinalpartien stattfinden.

„Bei der Festlegung des Spielplans haben wir besonders auf sportliche Fairness für alle 32 Teams geachtet und dabei die Reisestrecken, die Erholungszeit zwischen den Spielen sowie das Gesamterlebnis berücksichtigt“, sagte die zuständige FIFA-Direktorin Sarai Bareman: „Wir freuen uns sehr, dass das Turnier im legendären Maracanã-Stadion startet und damit eine große Bühne für eine wahrlich einzigartige WM erhält.“