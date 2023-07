Frauen-WM: DFB-Team erwartet "perfekt" eingestellte Südkoreanerinnen

Die deutschen Fußballerinnen erwarten im WM-Gruppenfinale einen bestens vorbereiteten Gegner. Südkoreas Nationaltrainer Colin Bell werde das Team „sowohl taktisch, aber auch vor allen Dingen was die Motivation betrifft, perfekt auf uns einstellen“, sagte DFB-Verteidigerin Kathrin Hendrich vor der Partie am Donnerstag (12.00 Uhr MESZ im LIVETICKER) in Brisbane: „Ich weiß, dass er seine Mannschaft total einheizen wird.“