Niederlage gegen Kolumbien - Rückschlag für DFB-Frauen

Die deutschen Fußballerinnen sind im harten WM-Fight gegen Kolumbien auf die Bretter gegangen und haben den vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale verpasst. Nach dem Traumstart gegen Marokko (6:0) verloren die Vize-Europameisterinnen in ihrem zweiten Gruppenspiel 1:2 (0:0) gegen die Südamerikanerinnen um „Wunderkind“ Linda Caicedo. Dennoch haben die Deutschen das Weiterkommen weiter in der eigenen Hand.

Ein Sieg in der letzten Vorrundenpartie am Donnerstag in Brisbane gegen das punktlose Schlusslicht Südkorea (12.00 Uhr MESZ/ZDF) würde dem zweimaligen Weltmeister sicher reichen. Die erst 18 Jahre alte Caicedo (52.) und Manuela Vanegas (90.+7) trafen für die Südamerikanerinnen. Alexandra Popp (89., Foulelfmeter) hatte das zwischenzeitliche 1:1 erzielt. Er war die erste deutsche Vorrunden-Niederlage seit 1995 (2:3 gegen Schweden). Es war sogar die bislang einzige Niederlage in einer WM-Gruppenphase gewesen.