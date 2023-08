Elton besucht DFB-Frauen und stichelt gegen Südkorea

Elton mit kessem Spruch gegen Südkorea

Einen kessen Spruch in Richtung Südkorea konnte sich der Moderator angesprochen auf sein Quizformat "Blamieren oder Kassieren" als Devise für die DFB-Frauen nicht verkneifen. Dieses Motto gelte am Donnerstag aus seiner Sicht für "Südkorea, weil die werden sich blamieren und viele Tore kassieren".

Er schätze an der DFB-Auswahl den "Zusammenhalt, das ist eine echte Truppe. Ich habe sie eben auch im Hotel erleben dürfen und dachte, die Stimmung sei nach der Niederlage vielleicht nicht so gut. Aber nein, die sind alle so positiv und so gut drauf. Genau das braucht eine Fußball-Mannschaft. Du musst nicht nur fußballerisch etwas können, du musst auch vom Kopf frei sein."