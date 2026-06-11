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Frauen: Veit wechselt von Frankfurt zu Union Berlin

Union holt Veit aus Frankfurt

Die 21-Jährige hatte im März ihr erstes Spiel für die DFB-Frauen absolviert.
Jella Veit, hier im Trikot der deutschen U23
Jella Veit, hier im Trikot der deutschen U23
© picture-alliance/Eibner-Pressefoto/SID/Laura Roemer
SID
Die 21-Jährige hatte im März ihr erstes Spiel für die DFB-Frauen absolviert.

Der 1. FC Union Berlin hat seine Fußball-Bundesligamannschaft der Frauen für die neue Saison mit Abwehrspielerin Jella Veit verstärkt. Dies teilte der Klub am Donnerstag mit. Die 21-Jährige wechselt vom Ligakonkurrenten Eintracht Frankfurt nach Köpenick.

Veit stieß 2023 zum Bundesligateam der Hessinen, seitdem absolvierte die gebürtige Hamburgerin 30 Partien in der höchsten Spielklasse.

2022 war sie als beste Nachwuchsspielerin mit der Fritz-Walter-Medaille in Gold ausgezeichnet worden, im März dieses Jahres feierte sie ihr Debüt für die deutsche Nationalmannschaft: Beim WM-Qualifikationsspiel gegen Norwegen wurde sie in der 69. Minute eingewechselt.

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