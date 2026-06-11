Frauen: Veit wechselt von Frankfurt zu Union Berlin

Der 1. FC Union Berlin hat seine Fußball-Bundesligamannschaft der Frauen für die neue Saison mit Abwehrspielerin Jella Veit verstärkt. Dies teilte der Klub am Donnerstag mit. Die 21-Jährige wechselt vom Ligakonkurrenten Eintracht Frankfurt nach Köpenick.
Union holt Veit aus Frankfurt
Die 21-Jährige hatte im März ihr erstes Spiel für die DFB-Frauen absolviert.
Jella Veit, hier im Trikot der deutschen U23
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Veit stieß 2023 zum Bundesligateam der Hessinen, seitdem absolvierte die gebürtige Hamburgerin 30 Partien in der höchsten Spielklasse.
2022 war sie als beste Nachwuchsspielerin mit der Fritz-Walter-Medaille in Gold ausgezeichnet worden, im März dieses Jahres feierte sie ihr Debüt für die deutsche Nationalmannschaft: Beim WM-Qualifikationsspiel gegen Norwegen wurde sie in der 69. Minute eingewechselt.