Frauen: Veit wechselt von Frankfurt zu Union Berlin

SID 11.06.2026 • 11:43 Uhr Die 21-Jährige hatte im März ihr erstes Spiel für die DFB-Frauen absolviert.

Der 1. FC Union Berlin hat seine Fußball-Bundesligamannschaft der Frauen für die neue Saison mit Abwehrspielerin Jella Veit verstärkt. Dies teilte der Klub am Donnerstag mit. Die 21-Jährige wechselt vom Ligakonkurrenten Eintracht Frankfurt nach Köpenick.

Veit stieß 2023 zum Bundesligateam der Hessinen, seitdem absolvierte die gebürtige Hamburgerin 30 Partien in der höchsten Spielklasse.