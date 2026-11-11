WM-Tests in Südamerika: „Nicht ideal, aber nachvollziehbar“

Bayern Münchens Sportdirektorin Bianca Rech zeigt für die Länderspiele in Argentinien und Brasilien Verständnis.

Bayern Münchens Sportdirektorin Bianca Rech hat für die anstrengende Südamerika-Reise der Nationalmannschaft zum Ende des Länderspieljahres Verständnis gezeigt. „Es ist nachvollziehbar. Die deutsche Mannschaft spielt in der Regel nicht international gegen solche Mannschaften, die bei einer WM sehr wahrscheinlich auch warten. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man auch gegen solche Mannschaften in diesen Ländern spielt, um eben auch andere Spielstile kennenzulernen“, sagte Rech am Rande des Champions-League-Spiels bei Paris Saint-Germain im ZDF.

Ob es ideal sei? „Natürlich nicht, aber wir haben einen guten Austausch mit Bundestrainer Christian Wück. Diesbezüglich haben wir da eine ganz gute Lösung gefunden“, ergänzte Rech. Die DFB-Frauen stimmen sich mit Spielen am 30. November (0.15 Uhr MEZ/ZDF) in La Plata gegen Argentinien und am 4. Dezember (22.15 Uhr/ARD) in Rio de Janeiro gegen Peru auf die WM 2027 in Brasilien ein.

Allerdings bereitet Rech die hohe Belastung der Spielerinnen um DFB-Kapitänin Giulia Gwinn und Klara Bühl grundsätzlich schon Sorgen. „Es ist Nationalmannschaft, es gibt Qualifikationsspiele, es ist Champions League – und das muss alles irgendwie unter einen Hut gebracht werden. Dazu noch die Liga. Die Enge des Terminkalenders ist wirklich eine Riesenherausforderung“, sagte sie. Sie hoffe deshalb, dass man „zur Besinnung“ komme.