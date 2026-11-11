„Wünschen wir uns alle“: Marta und der Traum von der Heim-WM

Brasiliens große Fußballerin wird beim Turnier 2027 im eigenen Land schon 41 Jahre alt sein. Der Nationaltrainer macht ihr Hoffnung.

Brasiliens Fußball-Heldin Marta darf weiterhin auf ihren Auftritt bei der Heim-WM 2027 hoffen – mit dann 41 Jahren. Das unterstrich Nationaltrainer Arthur Elias bei der Verkündung seines Kaders für die anstehenden Testspiele. In dem Aufgebot fehlt Marta zwar, doch „sie ist vollständig Teil unserer Planungen für die Weltmeisterschaft“, sagte Elias.

Bei den beiden Spielen in Japan am 29. November und 5. Dezember wird die Selecao ohne die Offensivspielerin antreten, ihr bislang letztes Länderspiel absolvierte Marta im vergangenen Juni bei einem Kurzeinsatz im Test gegen die USA (0:1).

Elias stehe aber im engen Austausch mit ihrem Klub Orlando Pride und verfolge Martas Situation „mit großer Aufmerksamkeit“. Ziel sei es, dass die Spielerin sich „bestmöglich auf die Saison vorbereitet und im nächsten Jahr auf höchstem Niveau spielen kann – das wünschen wir uns alle.“ In der US-Liga NWSL hat Orlando die Playoffs verpasst, die neue Saison beginnt im Frühjahr 2027.

Marta spielt seit 2003 für Brasilien, beim Turnier im kommenden Sommer (24. Juni bis 25. Juli) peilt sie nun ihre siebte WM-Teilnahme an. 2007 verpasste sie den WM-Triumph mit ihrem Land im Finale gegen Deutschland, sie gewann zudem Olympia-Silber in den Jahren 2004, 2008 und 2024. Marta hält den WM-Torrekord mit derzeit 17 erzielten Treffern, sechsmal wurde sie zur Weltfußballerin gewählt.