Bayern-Juwel Tim Binder trifft im Derby gegen die Stadtrivalen von 1860 München und sorgt mit seinem Jubel für Ärger. Am Ende feiern die Bayern.

Aufruhr im Münchner Derby! Tim Binder von Bayern II hat nach seinem Treffer zum 2:0 im Duell mit den Stadtrivalen von 1860 München für Ärger bei den Fans der Löwen gesorgt.

Erst traf der Youngster nach einer starken Einzelaktion am rechten Flügel mit einem sehenswerten Schlenzer ins lange Eck, dann provozierte er auch noch die Löwen-Fans (23.).

Tim Binder feierte sein Tor zum 2:0 provokant vor der Löwen-Kurve Tim Binder feierte sein Tor zum 2:0 provokant vor der Löwen-Kurve © IMAGO/HMB-Media

Bayern-Juwel Binder provoziert 1860-Fans

Der 19-Jährige lief nach seinem Tor gen Löwen-Kurve und gestikulierte mehrfach mit seiner Hand am Ohr in Richtung der Heim-Fans, bevor er dann auch noch zum Knie-Rutscher direkt vor der gegnerischen Kurve ansetzte.

Beantwortet wurde seine Aktion mit zahlreichen Becherwürfen aus der Kurve. Binder sah von Schiedsrichter Felix Wagner in der Folge die Gelbe Karte.

FC Bayern II legt gegen 1860 furios los

Bereits beim 1:0 hatte Binder mit seiner Vorarbeit für Anton Heinz seine Füße im Spiel (12.). Sechzig kam in der Folge durch Cristian Leone zum Anschlusstreffer (28.).

Bayerns Reserve stellte die Zwei-Tore-Führung durch ein Traumtor von Heinz aus der Distanz aber schnell wieder her (40.).

1860 verkürzte kurz nach der Pause durch Florian Niederlechner auf 2:3 (50.). Arthur Degraf (74.) besorgte den 4:2-Entstand für die Bayern, bei denen Trainer Dante in der 2. Halbzeit mit Rot auf die Tribüne verbannt wurde.