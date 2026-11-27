Kevin Volland denkt im SPORT1-Podcast "Deep Dive" an seine prägende Zeit beim TSV 1860 München zurück. Er spricht über die Rückkehr zu seinem Jugendverein und den Zwangsabstieg.

TSV 1860 München schaut auf eine bewegte Vereinsgeschichte zurück. Jüngst hat den Traditionsverein im Sommer dieses Jahres ein Zwangsabstieg in die Regionalliga Bayern erschüttert. Einer, der diesen herben Rückschlag als Spieler hautnah miterlebte, ist Kevin Volland. In seinem ersten großen Exklusiv-Interview nach seinem Karriereende beim SPORT1-Podcast „Deep Dive“ denkt er auch an seine Zeit bei den Löwen zurück.

Es sollte der krönende Abschluss einer erfolgreichen Profi-Karriere werden. Nach verschiedenen Stationen in der Bundesliga und der Ligue 1 kehrte Volland im Sommer 2025 nach dreizehn Jahren zu seinem Jugendklub 1860 München zurück. Doch nicht nur sportlich gesehen blieben die Löwen daraufhin unter ihrem Soll. Aus finanzieller Sicht bewegte sich der Verein dem Abgrund entgegen.

Nach dreizehn Jahren kehrte Kevin Volland zu 1860 München zurück Nach dreizehn Jahren kehrte Kevin Volland zu 1860 München zurück © IMAGO/Sven Simon

„Aus dem Nichts war ich gefühlt vertragslos“

„Ganz ehrlich, dass das dann so passiert, hat dann auch irgendwie keiner gedacht“, gesteht Volland bei Deep Dive. Aufgrund fehlender Zahlungen von Investor Hasan Ismaik war den Löwen nach der Saison 2025/26 die Drittliga-Lizenz entzogen worden. In der Konsequenz stand Sechzig nach 1982 damit der zweite Zwangsabstieg der Vereinsgeschichte bevor.

„Plötzlich, aus dem Nichts war ich gefühlt vertragslos“, erinnert sich der ehemalige 1860-Profi zurück. Wie viele seiner Mitspieler hatte er das Geschehen rund um seinen Jugendklub während seines Urlaubs gebannt im BR-Livestream verfolgt: „Die Kommunikation war nicht sonderlich toll.“ Erst zur Saison 2018/19 hatte sich der Traditionsverein nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga und einer Verweigerung der Drittliga-Lizenz aus der Regionalliga zurück in die 3. Liga gekämpft.

Während die Münchner Löwen gezwungenermaßen nun einen Neuanfang in der Regionalliga Bayern zu beginnen wagten, entschied sich der ehemalige deutsche Nationalspieler für die Bezirksliga. „Dann habe ich mich halt einfach für den Weg entschieden, zu sagen, ich will jetzt nochmal Amateurfußball spielen“, erklärt Volland das Ende seiner Profikarriere, „einfach mit meinen Cousins, meinem Bruder nochmal hier zusammenspielen“.

DEINE MEINUNG

Sein Hintergedanke: „Jetzt geht’s noch ein bisschen“. Der 34-Jährige merke seine Profikarriere samt Verletzungen inzwischen auch in den Knochen. Mit einer Drittliga-Saison mehr auf dem Buckel wäre man irgendwann an dem Punkt, „da macht’s dann auch keinen Spaß mehr.“ Dass ihm das Fußballspielen in seiner Heimat beim Bezirksligisten FC Thalhofen mittlerweile so viel Freude bereite, hätte der Angreifer dabei selbst nie gedacht.

Rückkehr zu 1860: „Deutschlandweites Romantiker-Thema“

Doch auch wenn Volland und sein Jugendklub nach nur einer Saison wieder getrennte Wege gegangen waren, sei die Rückkehr zu 1860 München ein spezieller Moment für ihn gewesen. Schon im Winter 2024 hätte der 34-Jährige „wieder Richtung Heimat geliebäugelt“ gehabt.

Sein gemeinsames Comeback mit Ex-Löwe Florian Niederlechner war regelrecht ein „deutschlandweites Romantiker-Thema“ gewesen. Beide Profis hatten ihre Jugendzeit bei Sechzig verbracht und vor ihrer Rückkehr zwischenzeitlich für Berliner Klubs gekickt. „Es war erstmal unterwartet, dass das so eingeschlagen hat, also wirklich“, berichtet Volland hörbar beeindruckt bei „Deep Dive„. Im Sommer 2025 hatten Niederlechner von Hertha BSC und Volland von Union Berlin den Weg „nach Hause“ an die Grünwalder Straße zurückgefunden.

Gemeinsam feierten Kevin Volland und Florian Niederlechner ihr Comeback bei den Löwen Gemeinsam feierten Kevin Volland und Florian Niederlechner ihr Comeback bei den Löwen © IMAGO/osnapix

Neben all der Begeisterung gibt Volland aber auch zu: „Mir persönlich war es ein bisschen viel“. Mit der steigenden Aufmerksamkeit häuften sich die Termine: „Ich bin da von einem Pressetermin zum anderen gehüpft“, erinnert der 34-Jährige. „Das hat mir so viel Energie gezogen“. Auch der Leistungsdruck war gewachsen. Der Angreifer kenne „die Momente, wenn es zu viel wird und dann die Erwartungen nicht erfüllt werden, wie es dann auch ein bisschen kam, dann fällst du natürlich immer tiefer“.

Die Löwen konnten dem Anspruch in Form eines Aufstiegs in die 2. Bundesliga nicht gerecht werden. Anfangs versuchte Volland „noch auf die Euphorie-Bremse zu drücken“. „Aber es hat nicht so sonderlich geklappt.“ Nach einem souveränen Saisonstart verloren die Münchner den Anschluss an die Tabellenspitze.

Zusammen mit Sport-Geschäftsführer Dr. Christian Werner hatte Trainer Patrick Glöckner den Traditionsklub nach drei Niederlagen in Folge verlassen müssen. Am Ende der Saison 2025/26 reichte es nur für Platz acht. Der Zwangsabstieg obendrauf hatte den Löwen-Absturz dann in letzter Instanz besiegelt.

„Muss man auch ehrlich sagen, wir haben das ganze Jahr auch einen absolut beschissenen Fußball gespielt. Wir haben es als Mannschaft nicht geschafft, mal konstant guten Fußball zu spielen“, rekapituliert Volland, „es kam immer wieder ein Dämpfer. Es war immer irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes.“

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„Der große Babo, weil ich in der Bundesliga spiele“?

Nach 16 Jahren Profifußball kann Volland insgesamt sowohl auf Tiefpunkte wie Sechzigs sportliche Talfahrt und den Zwangsabstieg als auch auf Erfolge wie die EM-Teilnahme 2021 oder Tore in der Champions League zurückschauen. Fernab der Spielklasse sei dem 34-Jährigen besonders eine Sache immer wichtig gewesen: Der Umgang mit den Menschen.

Bodenständigkeit sei für ihn nach wie vor von hoher Relevanz, „dass du jeden gleich behandelst, dass du zu jedem Hallo, Danke, bitte und Tschüss sagen kannst“. Der Erfolg habe ihn in dieser Beziehung nicht verändert.

„Was hätte es mir gebracht, wenn ich jetzt 15, 16 Jahre hier (beim FC Thalhofen, Anm. d. Red.) keinen Kontakt mehr gehabt und gesagt hätte, ,ich bin jetzt hier der große Babo, weil ich in der Bundesliga spiele‘ […], komme wieder hierher zurück und sie sagen ,was will der jetzt hier, der ist eh voll der Depp‘.“

Rückblickend „würde ich sagen, habe ich alles erfüllt, was ich wollte, zu einhundert Prozent“, sagt Volland. Lieber sei er den „Step, wo ich eine Rolle spiele oder eine Nummer bin“ gegangen als mehrere Wochen auf der Bank zu verbringen. Der ehemalige deutsche Nationalspieler ist sich treu geblieben.

Mit dem FC Thalhofen kann der 34-Jährige nun nochmal oben angreifen. Der aktuelle Platz 1 in der Bezirksliga Schwaben Süd dürfte den Volland Hoffnung auf einen erfolgreichen Saison-Abschluss machen.