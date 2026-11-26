Trainer Antonio Di Salvo weiß jetzt, mit wem es die deutsche U21 im kommenden Sommer zu tun bekommen wird.

Die deutsche U21-Nationalmannschaft geht den Topteams bei der EM im Sommer 2027 in Gruppe D zunächst aus dem Weg und trifft auf Norwegen, Belgien sowie die Niederlande. Das ergab die Auslosung der Europäischen Fußball-Union (UEFA) am Donnerstag in Belgrad. Die Endrunde in Albanien und Serbien findet vom 16. Juni bis 3. Juli statt, die Erst- und Zweitplatzierten der vier Gruppen erreichen das Viertelfinale.

Die Vorrunde bestreitet das deutsche Team in Albanien. Zum Auftakt geht es für die DFB-Auswahl in Tirana gegen die Niederlande (17. Juni). Es folgen die Duelle mit Norwegen (20. Juni/Shkodra) und Belgien (23. Juni/Tirana). Das Finale findet in Tirana statt.

„Ich habe ja schon einige Europameisterschaften gespielt, das sind immer wieder Highlights und tolle Turniere. Es haben sich ja wirklich – von den Namen her – alle Topteams qualifiziert“, sagte U21-Trainer Antonio Di Salvo zuletzt schon. Mit Blick auf den Kader sei es wichtig, „die Spieler herauszufiltern, die Bock auf das Turnier haben, die das Turnier als große Chance begreifen – unabhängig davon, auf welchem Level sie schon gespielt haben.“

Dreimal hat Deutschland bereits den EM-Titel bei der wichtigsten Juniorenauswahl geholt (2009, 2017, 2021), 2025 in der Slowakei verloren Nick Woltemade und seine Teamkollegen erst im Finale gegen England (2:3 n.V.). Für Di Salvo, der 2021 in die Fußstapfen des Erfolgstrainers Stefan Kuntz getreten war, ist es nach 2023 (Vorrundenaus) und 2025 das dritte Turnier als Chefcoach.

DEINE MEINUNG

Zuletzt hatte die U21 ihre Härtetests im November gegen die EM-Teilnehmer Belgien (1:2) und Kroatien (2:3) verloren. Im März warten zwei weitere Testspiele, die Gegner stehen noch nicht fest. – Die Gruppen in der Übersicht:

Gruppe A: Serbien (Gastgeber), Polen, England, Frankreich

Gruppe B: Albanien (Gastgeber), Spanien, Italien, Finnland

Gruppe C: Tschechien, Portugal, Griechenland, Kroatien

Gruppe D: Norwegen, Belgien, Deutschland, Niederlande