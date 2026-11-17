Tschechien, die Niederlande und Finnland lösen die letzten Tickets. Deutschland hatte sich in der Quali als Gruppensieger souverän durchgesetzt.

Tschechien, die Niederlande und Finnland haben die letzten Tickets für die U21-EM 2027 gelöst. Das Trio setzte sich am Dienstag in den Playoffs durch, damit steht das Teilnehmerfeld für die Endrunde in Albanien und Serbien (16. Juni bis 3. Juli) fest. Deutschland hatte sich in der Qualifikation mit 27 von 30 möglichen Punkten souverän als Gruppensieger durchgesetzt.

Die Auslosung findet am 26. November in Belgrad statt. Das Turnier wird in acht Stadien ausgetragen, das Eröffnungsspiel soll in Belgrad, das Finale in Tirana stattfinden. Bei der EM werden auch die drei europäischen Olympia-Tickets für Los Angeles 2028 vergeben.

Die Teilnehmer der U21-EM 2027: Albanien, Belgien, Deutschland, England, Finnland, Frankreich, Griechenland, Kroatien, Italien, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Serbien, Spanien, Tschechien