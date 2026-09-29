Jetzt gegen Zidane: Mancini nach erstem Sieg optimistisch

Im zweiten Spiel nach der Rückkehr des Trainers gelingt Italien ein deutlicher Erfolg in der Türkei.

Bei seiner Rückkehr waren seine Spieler nach dem Schlusspfiff von den heimischen Fans noch ausgebuht worden – am Montagabend aber hatte Roberto Mancini nach dem überzeugenden 4:1 (3:0)-Sieg in der Türkei dann allen Grund zur Freude. „Die Spieler haben alle eine hervorragende Leistung gezeigt“, lobte der italienische Nationalcoach sein Team. Und auch Mancini selbst konnte ob des wichtigen Dreiers in der Nations League aufatmen.

Am Freitag hatte der 61-Jährige auf der Trainerbank der italienischen Auswahl ein miserables Comeback erlebt, nach dem 0:2 gegen Belgien gab es heftige Kritik. In Bursa gab die Squadra Azzurra die richtige Antwort und legte schon in der ersten Hälfte den Grundstein für den Erfolg.

Italien als nächstes gegen Frankreich

„Es war ein hartes Spiel, und wir sind es richtig angegangen, indem wir hoch auf dem Spielfeld standen und während des gesamten Spiels aggressiv gespielt haben“, sagte Mancini, der Italien 2021 zum EM-Titel geführt hatte und 2023 nach Saudi-Arabien gegangen war, im italienischen Fernsehen.

Schon am Freitag allerdings steht die nächste Härteprobe bevor: Dann trifft Italien in Gruppe 1 der Nations-League-Liga A auf Frankreich unter Coach Zinédine Zidane, das am Montag Belgien durch einen Treffer von Bayerns Michael Olise kurz vor dem Ende 1:0 besiegte. „Wir werden versuchen, wieder zu Kräften zu kommen und uns auf das Spiel in Paris vorzubereiten“, sagte Mancini: „Ich bin zuversichtlich. Wir haben viele junge Spieler, die frisch und bereit sind.“

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach