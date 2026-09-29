Michael Olise verhilft Zinedine Zidane zu einem Traumstart als französischer Nationaltrainer. Der begleitet das Tor an der Seitenlinie ungewöhnlich mit und schwärmt im Anschluss über Bayerns Ausnahmestar.

Frankreichs renommierte Tageszeitung L’Equipe sprach von einem „Blitzschlag“ und titelte: „Er verspricht die Zukunft.“ Wer gemeint war? Natürlich Michael Olise.

Bayerns Ausnahmestar verhalf der französischen Nationalmannschaft mit seinem sehenswerten Tor in der 88. Minute zu einem 1:0-Sieg in der Nations League in Belgien.

Matchwinner Michael Olise feiert Frankreichs Sieg Matchwinner Michael Olise feiert Frankreichs Sieg © IMAGO/PsnewZ

Im Gegensatz zu Jürgen Klopp, der in den ersten beiden Spielen mit dem DFB-Team nur ein 1:1-Unentschieden in den Niederlanden sowie eine 0:1-Niederlage gegen Griechenland vorzuweisen hat, darf sich Zinedine Zidane nach dem 1:0 gegen die Türkei damit über einen makellosen Start mit der Equipe Tricolore freuen.

Zidane adelt Olise: „Ein Naturtalent“

Bei seinem Tor sorgte Olise zugleich für eine außergewöhnliche Zidane-Szene an der Seitenlinie. Als sich der 24-Jährige im Mittelfeld den Ball schnappte, seinen Gegenspieler gekonnt abschüttelte und sein Solo überlegt abschloss, trat auch Zidane in Aktion. Frankreichs neuer Nationaltrainer setzte selbst zum Sprint an der Seitenlinie an und kickte sogar einen Ball weg.

„Ich bin ihm gefolgt, habe gesehen, wie er sich durchdribbelte, und dachte mir, dass er ein Tor schießen würde. Auf jeden Fall habe ich auch alles gegeben“, sagte der Weltmeister von 1998 im Anschluss mit einem Lächeln bei TF1 und zollte Olise ein Sonderlob: „Er ist ein absolutes Naturtalent und liebt es einfach, Fußball zu spielen. Er fühlt das Spiel. Ich freue mich, an seiner Seite zu sein.“

Für Zidane und Frankreich geht es am Freitag weiter. Dann steht das Heimspiel gegen Italien (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) an.

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