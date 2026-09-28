Cristiano Ronaldo geht in Oslo vom Platz, ohne sich bei den Fans zu bedanken. Vorher saß er 90 Minuten auf der Bank.

Der portugisische Nationaltrainer Jorge Jesus hat auf das fragwürdige Verhalten seines Superstars Christiano Ronaldo reagiert und ein Gespräch angekündigt. Der 41-Jährige war beim 2:1-Erfolg gegen Norwegen in Oslo nicht zum Einsatz gekommen und hatte sich nach dem Abpfiff nicht mit seinen Mitspielern auf dem Rasen bei den portugiesischen Fans bedankt.

„Ich habe es nicht bemerkt. Erst nach dem Spiel ist es mir aufgefallen, nachdem ich bereits mehrfach darauf angesprochen wurde“, sagte Jesus. Auf die Frage, warum sich Ronaldo nicht bei den Fans bedankt habe, ergänzte er: „Das müsst ihr ihn selbst fragen. Ich kann seine Gedanken nicht lesen, aber ich werde es wissen, wenn ich mit ihm spreche.“ Zugleich stellte der 72-Jährige klar, dass er weiterhin auf den Superstar setzt: „Nur weil er heute nicht gespielt hat, bedeutet das nicht, dass ich nicht auf ihn zähle.“

Ronaldo saß in Oslo nur auf der Bank Ronaldo saß in Oslo nur auf der Bank © NTB/SID/LISE ASERUD

CR7 saß erstmals seit 18 Jahren ein Spiel auf der Bank

Vor der Partie habe er Ronaldo bereits über dessen Nichtberücksichtigung für die Startelf informiert und ihm einen Einsatz im Laufe des Spiels in Aussicht gestellt. Dazu kam es letztlich nicht. „Der Fußball gibt dir bestimmte Dinge vor. In diesem Fall hatte ich nicht das Gefühl, dass es gerechtfertigt gewesen wäre, den Stürmer zu wechseln“, erklärte Jesus. Für Ronaldo war es das erste Mal seit 18 Jahren, dass er bei der Nationalmannschaft über die komplette Spielzeit in einem Pflichtspiel auf der Bank saß.

Mit Blick auf die nächste Partie gegen Dänemark am Donnerstag deutete Jesus eine Rückkehr Ronaldos in die Startelf an. Zugleich verwies er auf dessen Rolle als Kapitän: „Die Nationalmannschaft gehört uns allen.“ Was genau hinter Ronaldos Verhalten stecke, könne er erst nach einem persönlichen Gespräch beurteilen.

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