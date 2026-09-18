Xavi nominiert van Bommel für Spiel gegen Deutschland

Der neue niederländische Nationalcoach holt den Sohn des früheren Bayern-Stars in sein erstes Aufgebot.

Mit Neuling Ruben van Bommel geht die niederländische Nationalmannschaft in das Nations-League-Duell mit der DFB-Elf am 24. September in Amsterdam.

Der 22 Jahre alte Linksaußen von der PSV Eindhoven, Sohn der Bayern-Legende Mark van Bommel, ist einer von zwei möglichen Debütanten im 26-köpfigen Kader des neuen Oranje-Trainers Xavi Hernández für den Start in der Nationenliga.

Xavi’s first squad! 🇳🇱

First call-up for Ruben & Gjivai! 🦁 pic.twitter.com/gd1JcOLQOe — OnsOranje (@OnsOranje) September 18, 2026

Neben dem weiteren Neuling Gjivai Zechiel (22/Feyenoord Rotterdam) sind zahlreiche Topspieler um Kapitän Virgil van Dijk vom FC Liverpool dabei. Dazu zählen Nathan Aké (Fenerbahce), Denzel Dumfries (Real Madrid), van Dijks Klubkollegen Jeremie Frimpong, Cody Gakpo und Ryan Gravenberch, der frühere Dortmunder Donyell Malen (AS Rom) oder Jurrien Timber vom FC Arsenal.

Zwei Bundesliga-Spieler stehen im Kader der Niederlande

Mit dem Leverkusener Mark Flekken und Joey Veerman (Borussia Dortmund) gehören auch zwei Bundesliga-Legionäre zum Kader. Zwei Spieler, Tijjani Reijnders (Al-Qadsiah) und Crysencio Summerville (Al-Hilal), verdienen ihr Geld in Saudi-Arabien.

Der Kader biete „ausreichende Optionen und Flexibilität“, sagte Xavi: „Gleichzeitig ermöglicht uns diese Gruppengröße, gezielt zu arbeiten und alle Spieler fundiert zu beurteilen. Für mich als Cheftrainer ist es zudem wertvoll, sie genau zu beobachten und besser kennenzulernen, da wir erstmals intensiv zusammenarbeiten werden.“

DEINE MEINUNG

Der Europameister von 1988 trifft nach dem Duell mit der DFB-Elf beim Debüt von Bundestrainer Jürgen Klopp drei Tage später in Belgrad auf Serbien. Am 1. Oktober ist in Thessaloniki Griechenland der dritte Gegner, ehe wiederum drei Tage darauf in Eindhoven erneut Serbien wartet.

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