Portugal siegt ohne Ronaldo-Tor – Haaland glänzt

Der Titelverteidiger gewinnt zum Auftakt der Nations League glanzlos. Für Aufsehen sorgt ein Platzverweis für Israel beim Gastspiel in Österreich.

Fußballstar Cristiano Ronaldo ist mit Titelverteidiger Portugal glanzlos, aber erfolgreich in die neue Saison der Nations League gestartet. Auch ohne Treffer des 41 Jahre alten Angreifers setzte sich der zweimalige Sieger der Nationenliga beim Debüt des neuen Trainers Jorge Jesus mit 1:0 (1:0) gegen Wales durch. Auch Erling Haalands Norweger sowie Österreich und der kommende DFB-Gegner Griechenland durften jubeln.

Ronaldo hatte nach dem WM-Aus im Sommer zwar an einen Rücktritt aus dem Nationalteam gedacht, gegen Wales stand der Starstürmer aber wieder in der Startelf von Jesus, mit dem er schon auf Klubebene bei Al-Nassr gearbeitet hatte. Bei der Jagd nach der 1000-Tore-Marke ließ Ronaldo (bislang 979 Tore) mehrere Chancen ungenutzt, ein Treffer blieb ihm wegen einer Abseitsposition verwehrt (59.), Joao Felix (22.) traf in Lissabon.

Im Parallelspiel der Gruppe A4 gewann das WM-Überraschungsteam einmal mehr dank Haaland mit 3:2 (2:1) gegen Dänemark. Die Norweger, die beim Turnier in Nordamerika bis ins Viertelfinale gestürmt waren, entschieden das skandinavische Duell durch einen Treffer von Oscar Bobb (14.) sowie einen Haaland-Doppelpack (18./74.) für sich. Dänemark hatte sich mit Toren von Mikkel Damsgaard (25.) und Rasmus Höjlund (60.) zurückgemeldet.

Beim 3:1 (1:0) der Österreicher in Gruppe B3 sorgte Israels Saied Abu Farchi für den kuriosesten Moment des Abends. Der Angreifer erzielte per Kopf den Ausgleich (55.), sah Augenblicke später aber Gelb-Rot, weil er beim Jubel die Eckfahne herausgenommen hatte. Das Team von Ralf Rangnick war dank des Ex-Bremers Romano Schmid (43., Foulelfmeter) in Führung gegangen – und nutzte die Überzahl spät, als der Mainzer Phillipp Mwene (90.) und Sasa Kalajdzic (90.+3) zum wichtigen Heimsieg trafen.

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In der deutschen Gruppe A2 belohnte sich Griechenland, am Sonntag (20.45 Uhr/ARD) in Augsburg der nächste Gegner für die Auswahl von Bundestrainer Jürgen Klopp, in der Schlussphase. Der Ex-Düsseldorfer Christos Tzolis (74.) und Tassos Douvikas (90.+4) drehten das Spiel nach einem Fehlstart und bescherten den Griechen ein 2:1 (0:1) gegen Serbien.