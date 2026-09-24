Drama um Österreich-Kapitän Gregoritsch

Bei seinem Debüt als Kapitän der österreichischen Nationalmannschaft muss Michael Gregoritsch verletzt ausgewechselt werden.

Das hat sich Michael Gregoritsch ganz anders vorgestellt! Dem Stürmer wurde die Ehre zuteil, die österreichische Nationalmannschaft am Donnerstagabend gegen Israel erstmals als Kapitän auf den Platz zu führen – doch nach nur 35 Minuten war für den Leistungsträger des FC Augsburg Schluss.

Nach einer halben Stunde blieb Gregoritsch mit seinem Fuß im Rasen hängen, woraufhin er zu den Physiotherapeuten an die Seitenlinien lief, um sich an seinem Knöchel behandeln zu lassen. Der 32-Jährige versuchte es zwar nochmal, doch nur fünf Minuten später war für ihn Schluss.

Österreich leidet mit Gregoritsch! „Drama um ÖFB-Kapitän“

Der Stürmer setzte sich auf den Boden und signalisierte, dass es für ihn nicht mehr weitergehen kann. Somit war seine Kapitäns-Premiere schneller vorbei, als er es sich eigentlich erhofft hatte. „Drama um ÖFB-Kapitän! Nach 35 Minuten ist Schluss“, titelte die Kronen Zeitung. In deren Liveticker hieß es: „Der lädierte rechte Knöchel zwingt ihn jetzt, das Handtuch zu werfen.“

Für Gregoritsch kam der frühere Bundesliga-Stürmer Sasa Kalajdzic in die Partie. Dieser war nach seiner Einwechslung sofort im Spiel und holte in der 40. Minute einen Foulelfmeter heraus. Nach kurzer VAR-Überprüfung trat Romano Schmid zum Strafstoß an und verwandelte ihn zum 1:1.

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