Griechenland verpasst Überraschung gegen die Niederlande

Griechenland führt lange, muss sich am Ende aber mit einem Unentschieden gegen Oranje zufrieden geben.

Griechenlands Fußball-Nationalmannschaft hat nach dem Erfolg gegen Deutschland einen weiteren Sieg in der Nations League nur knapp verpasst. Das Team mit dem Dortmunder Hoffnungsträger Konstantinos Karetsas führte gegen die Niederlande lange, musste sich dann aber mit einem 2:2 (2:0) zufrieden geben.

Sorge bereitet zudem die Verletzung von Christos Tzolis, der mit Schmerzen im rechten Oberschenkel vom Platz musste.

Reijnders rettet Oranje einen Punkt in Thessaloniki

Kurz vor seiner Auswechslung hatte Tzolis, der beim FC Arsenal spielt, das vermeintliche 1:0 erzielt (13.). Das Tor zählte aufgrund einer Abseitsstellung aber nicht. Das verletzungsbedingte Aus ihres Starspielers verkrafteten die Griechen gut: Fotis Ioannidis (23.) erzielte die Führung, kurz vor der Pause legte Georgios Masouras (45.+2) nach.

Doch die Niederlande wehrten sich. Nationaltrainer Xavi brachte zur zweiten Halbzeit gleich drei neue Spieler. Virgil van Dijk (59.) verkürzte per Kopf. Kurz darauf traf auch Denzel Dumfries (65.), aber der vermeintliche Ausgleich zählte nicht. Fürs 2:2 sorgte dann Tijjani Reijnders (89.).