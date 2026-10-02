Die Türkei verliert auch ihr drittes Spiel in der Nations League. Gegen Belgien wird es einmal mehr deutlich.

Die türkische Nationalmannschaft wartet nach dem 0:3 (0:1) gegen Belgien weiter auf die ersten Punkte in der Nations League. In Lüttich erzielte Kevin De Bruyne mit seinem Doppelpack (10./60.) die Pflichtspieltreffer 200 und 201 seiner Karriere, Romelu Lukaku (76.) besorgte den Endstand.

Für Belgiens Trainer Mark van Bommel war es im dritten Spiel als Coach der „Roten Teufel“ bereits der zweite Sieg. Mit sechs Punkten liegen die Belgier vor dem Rückspiel in Frankreich am Montag (20.45 Uhr) auf Platz zwei der Gruppe A1, hinter den Franzosen.

„Niemand ist schuld“: Montella verteidigt seine Spieler

Die Türkei, die gegen Belgien ohne den angeschlagenen Can Uzun von Eintracht Frankfurt auskommen musste, ist hingegen mit null Zählern Schlusslicht.

Nationaltrainer Vincenzo Montella nahm sein Team nach der Niederlage am Freitag aus der Schusslinie: „Ich kann nichts Negatives über unsere Spieler sagen, sie haben bis zum Schluss gekämpft.“ Es tue ihm „sehr leid“ für die Fans.

„Wir gehen mit ganzem Herzen auf den Platz. Es hat keinen Sinn, den Spielern die Schuld zu geben. Niemand ist schuld. Auch ich kämpfe mit ganzem Herzen auf dem Platz“, betonte Montella. Das nächste Spiel der Türkei steigt am Montag (20.45 Uhr) bei den Italienern.

Zidane verpasst nächsten Sieg

Derweil verpasste Zinédine Zidane bei seinem Wiedersehen mit Italien den nächsten Sieg mit der französischen Nationalmannschaft. Gut 20 Jahre nach dem berühmten Kopfstoß im WM-Finale 2006 kam Zidanes Starensemble in Paris nicht über ein 1:1 (0:0) gegen die Mannschaft von Trainer Roberto Mancini hinaus und ließ in der Nations League erstmals Zähler liegen.

Bayern Münchens Michael Olise (55.) brachte Frankreich mit einem Traumtor in Führung. Doch Alessandro Bastoni (68.) vermieste mit dem Ausgleich die Heimpremiere von Nationaltrainer Zidane, dessen Mannschaft in der Schlussphase nach Gelb-Rot gegen den zweiten Münchner Dayot Upamecano (85.) in Unterzahl spielte, und bescherte den Italienern einen Achtungserfolg beim WM-Vierten.

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Nach zwei 1:0-Siegen in Belgien und in der Türkei hofften die französischen Fans auf ein Spektakel ihres Teams. Die erste große Torchance ging aber an die Gäste, Moise Kean scheiterte aus fünf Metern an Mike Maignan (9.). Frankreich fand nur schleppend ins Spiel, erst eine abgefälschte Flanke von Olise brachte Gefahr – doch der Ball landete nur auf der Latte (23.). Italien hielt gut mit, kurz vor der Pause verpasste Davide Frattesi (41.) die Gästeführung.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs drückte Frankreich auf das Gaspedal, Gianluigi Donnarumma verhinderte aber zunächst gegen Ousmane Dembélé (48.) und Olise (50.) den Rückstand. Kurz darauf war der italienische Torwart dann aber machtlos: Einen Freistoß tippte Rayan Cherki mit dem Fuß nach vorne an, bevor Olise den Ball sehenswert über die Mauer zirkelte. Auf der Gegenseite nutzte Bastoni dann eine Nachlässigkeit der französischen Hintermannschaft aus.

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Mit Sport-Informations-Dienst (SID)