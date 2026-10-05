Mehr als zehn Millionen sehen viertes Klopp-Spiel

Auch das Duell in Griechenland lockt die Fans vor die Bildschirme.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist unter Jürgen Klopp zumindest wieder ein Quotenhit: Auch das 0:0 in der Nations League in Griechenland lockte wieder mehr als zehn Millionen Menschen vor die Bildschirme. In der zweiten Halbzeit der Nullnummer schauten bei RTL 10,128 Millionen Fans zu. Das entsprach einem stolzen Marktanteil von 46 Prozent.

In der Hauptzielgruppe der 14- bis 49-Jährigen waren nach der Pause 2,805 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer dabei. Das entsprach 55,2 Prozent Marktanteil.

Beim Premierensieg von Bundestrainer Klopp am vergangenen Donnerstag gegen Serbien (2:0) schauten im ZDF im Schnitt 10,79 Millionen Menschen zu, bei der vorangegangenen Niederlage gegen Griechenland (0:1) waren es in der ARD 10,97 Millionen. Bei Klopps Debüt in den Niederlanden (1:1) hatten bei RTL in der zweiten Hälfte 10,76 Millionen Menschen zugesehen.

Die nächsten Länderspiele unter Klopp stehen in fünf Wochen an. Am 13. November (20.45 Uhr/RTL) geht es im Rahmen der Nations League in Belgrad gegen Serbien, drei Tage darauf (20.45 Uhr/ARD) wird die Vorrunde in Berlin gegen die Niederlande abgeschlossen.