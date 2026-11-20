Im Viertelfinale der Nations League kommt es zum Kracher-Duell zwischen Spanien und Frankreich. In beiden Ländern sorgt das Ergebnis der Auslosung für wenig Begeisterung.

Während die deutsche Nationalmannschaft im Viertelfinale der Nations League auf Belgien trifft, kommt es zwischen Spanien und Frankreich zur Neuauflage des WM-Halbfinals. In den beiden Ländern herrscht nach der Auslosung Einigkeit: Schwerer hätte das Los nicht ausfallen können.

Die spanische Sportzeitung Marca sprach von einem „Bomben-Los“, während die AS die Paarung als „eine Bombe für Spanien“ bezeichnete. Das Madrider Blatt wertete die Auslosung als „äußerst schwierig“ und schrieb, die Mannschaft von Luis de la Fuente habe „sehr schlecht abgeschnitten“. Die Begründung: „Die Franzosen waren der denkbar härteste Gegner, zumal das Rückspiel in Paris stattfindet.“

Spanien besiegte Frankreich zuletzt im WM-Halbfinale Spanien besiegte Frankreich zuletzt im WM-Halbfinale © IMAGO/Newscom World

Auch in Frankreich fiel das Urteil entsprechend aus. Der Sender RMC Sport urteilte: „Das ist ganz klar die schlimmstmögliche Ziehung für Zinédine Zidanes Les Bleus.“ Und weiter: „Obwohl Frankreich die Gruppe als Gruppenerster abschloss, hatten sie im Viertelfinale der Nations League Pech.“

Nations League: Frankreich droht ein „Todesparcours“

RMC verwies zudem auf einen möglichen „Todesparcours“ für Frankreich. Sollte sich die Équipe Tricolore gegen Spanien durchsetzen, würde im Halbfinale der Sieger des Duells zwischen den Niederlanden und Portugal warten. Im Endspiel könnte dann England „im schlimmsten Fall“ als Gegner folgen, hieß es weiter.

Zidane selbst zeigte sich nach der Auslosung deutlich entspannter als die heimischen Medien. „Wir wussten, dass wir auf ein starkes Team treffen würden“, erklärte der Nationaltrainer: „Um in einem Wettbewerb weit zu kommen, muss man ohnehin gegen die besten Mannschaften spielen und sie ausschalten.“

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Zugleich wollte der Weltmeister von 1998 das Duell nicht als Chance auf Wiedergutmachung für das verlorene WM-Halbfinale (0:2) verstanden wissen: „Es geht nicht um Revanche für das WM-Halbfinale, sondern um einen anderen Wettbewerb mit einer neuen Mannschaft. Und das Ziel bleibt dasselbe: ins Final Four zu kommen und die Nations League zu gewinnen.“

„Zidanes erste große Prüfung“

Die Zeitung Le Figaro rückte den Trainer in den Fokus und sprach von „Zidanes erster großer Prüfung“. Der frühere Weltklassespieler, der die Nationalmannschaft nach der WM 2026 übernommen hatte, stehe „vor seiner ersten großen Bewährungsprobe als Nationaltrainer“.

Derweil sieht die spanische Presse trotz aller Sorgen über das schwere Los ihr Team leicht im Vorteil. Die AS verwies auf die jüngste Bilanz der beiden Nationen: Frankreich habe nur eines der vergangenen elf Duelle gewonnen, nämlich das Nations-League-Finale 2021: „Daher sollte Frankreich nicht als Favorit gelten, auch wenn das Rückspiel in Paris stattfindet.“

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