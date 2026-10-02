Die türkische Nationalmannschaft und ihr Trainer stehen unter Druck. Jetzt wartet in der Nations League das Auswärtsspiel in Belgien.

Am dritten Spieltag der Gruppe A1 der UEFA Nations League trifft Belgien am Freitag, den 2. Oktober 2026, um 20:45 Uhr im Stade Maurice Dufrasne auf die Türkei. Für beide Mannschaften steht nach einem durchwachsenem Saisonstart einiges auf dem Spiel.

Besonders brisant ist die Ausgangslage auf türkischer Seite: Nach einer 0:1-Niederlage zum Auftakt gegen Frankreich verlor die Mannschaft von Vincenzo Montella zuletzt deutlich mit 1:4 gegen Italien – ein Ergebnis, das die Kritik am italienischen Trainer Vincenzo Montella massiv anheizte.

Nations League: So können Sie Belgien – Türkei live verfolgen:

Nach der Niederlage gegen Italien forderten die Fans lautstark Montellas Entlassung, Spekulationen über einen möglichen Rücktritt wies dieser jedoch zurück: „Ich glaube an die Arbeit, die wir leisten“, betonte der Trainer und erklärte, auch in schwierigen Situationen hinter seiner Mannschaft zu stehen.

Mit null Punkten und einer Tordifferenz von -4 steht die Türkei vor dem Duell mit Belgien auf dem letzten Platz der Gruppe. Personell kann Montella gegen Belgien voraussichtlich auf Real-Madrid-Star Arda Güler setzen, der für Kreativität im Offensivspiel sorgen soll. Auch Torhüter Ugurcan Cakır steht nach abgesessener Sperre wieder zur Verfügung, in der Abwehr werden zudem Abdülkerim Bardakcı und Ferdi Kadioglu erwartet.

Belgien muss ohne Courtois auskommen

Deutlich komfortabler ist die Lage der Gastgeber: Belgien steht nach dem Auftakterfolg gegen Italien aktuell auf Tabellenplatz zwei der Gruppe, drei Punkte hinter Spitzenreiter Frankreich.

Mit einem Sieg könnte die Mannschaft von Mark van Bommel den Druck auf die Tabellenspitze erhöhen. Mit Thibaut Courtois, der auf die Spiele in der Nations League verzichtet, fehlt den Roten Teufeln jedoch ein Führungsspieler. Nach dem Duell mit der Türkei wartet für Belgien bereits am 5. Oktober das nächste Spitzenspiel der Gruppe bei Frankreich.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.