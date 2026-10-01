Cristiano Ronaldo ist seine ikonische Rückennummer los. Nach dem skurrilen Abgang von der Nationalmannschaft greifen die Regeln der UEFA.

CR7 ist vorerst Geschichte. Nur kurz nach dem skurrilen Abgang von Cristiano Ronaldo bei der portugiesischen Nationalmannschaft ist die ikonische Nummer des Weltstars bei der portugiesischen Nationalmannschaft neu vergeben worden.

Für das anstehende Länderspiel in der Nations League bekommt Stürmer Rafael Leao das Trikot, das von Ronaldo seit der Saison 2007/2008 durchgehend getragen wurde. Das geht aus der offiziellen Kaderliste der UEFA für die Partie gegen Dänemark (Donnerstag, ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) hervor.

Cristiano Ronaldo trug jahrelang die 7 – für Portugal wird gegen Dänemark ein anderer Spieler damit auflaufen Cristiano Ronaldo trug jahrelang die 7 – für Portugal wird gegen Dänemark ein anderer Spieler damit auflaufen © IMAGO/Icon Sportswire

Erwähnt werden muss hier aber: Die Regeln des europäischen Fußballverbandes schreiben vor, dass sämtliche Nummern von der 1 bis zur 23 vergeben werden. Ein Verzicht auf die 7 war also keine Option.

Im allgemeinen Portugal-Kader der UEFA sind im Übrigen sowohl Leao als auch Ronaldo mit der 7 aufgelistet.

Rafael Leao und Cristiano Ronaldo sind im allgemeinen Portugal-Kader beide mit der 7 aufgelistet – im Spiel gegen Dänemark ist es nur Leao Rafael Leao und Cristiano Ronaldo sind im allgemeinen Portugal-Kader beide mit der 7 aufgelistet – im Spiel gegen Dänemark ist es nur Leao © uefa.com

Kryptische Botschaft: Ronaldos Portugal-Zukunft ist offen

Ronaldo hatte sich am Tag vor der Partie in Dänemark auf eigene Faust vom Nationalteam verabschiedet und war in einem Privatflugzeug abgereist. In einer kryptischen Botschaft erklärte er bei Instagram, „allen Portugiesen die Wahrheit über die Gründe für meinen Abschied“ zu gegebener Zeit mitteilen zu wollen.

Derzeit ist offen, ob der 41-Jährige nochmal zum Nationalteam zurückkehrt, wegen seines unerlaubten Abschieds droht ihm zudem eine Suspendierung von bis zu sechs Monaten.