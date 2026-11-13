In der Nations League trifft Deutschland am Freitagabend auf Serbien. Das Stadion in Belgrad dürfte bei Bundestrainer Jürgen Klopp schmerzhafte Erinnerungen hervorrufen.

Wenn Jürgen Klopp am Freitagabend das Stadion Rajko Mitić in Belgrad betritt, dürfte sich der Bundestrainer an eine schmerzhafte Erfahrung zurückerinnern. In der Champions-League-Saison 2018/19 musste der damalige Liverpool-Coach an jenem Ort eine peinliche 0:2-Niederlage gegen Roter Stern Belgrad hinnehmen.

Es war Klopps bis dato letzter Auftritt als Trainer in der serbischen Hauptstadt. Durch die Pleite des haushohen Favoriten am 6. November 2018 geriet sogar das Weiterkommen der Reds in der Champions League in Gefahr.

Jürgen Klopp verlor 2018 mit dem FC Liverpool in Belgrad Jürgen Klopp verlor 2018 mit dem FC Liverpool in Belgrad © IMAGO/Shutterstock

Enttäuschung bei Klopp und der englischen Presse

„Die Jungs sind sehr enttäuscht, ich bin sehr enttäuscht. Nach dem 0:2 haben wir zu wenig Gegenwehr gezeigt“, sagte Klopp damals nach der Partie.

Neben der Selbstkritik zeigte sich auch die englische Presse unzufrieden mit dem Auftritt des FC Liverpool: „Es war eine schockierende Vorstellung“, schrieb beispielsweise der Telegraph. „Die mutloseste Vorstellung während Klopps Amtszeit“, prangerte die Zeitung weiter an.

Auch die taktischen Entscheidungen sahen die englischen Medien als einen Grund für die überraschende Niederlage. Der Guardian schrieb: „Klopps Aufstellung (…) wirkte von Beginn an fragwürdig und selbstgefällig.“

Obwohl bei den Reds große Namen wie Mohamed Salah, Sadio Mané oder Abwehrchef Virgil van Dijk in der Startformation standen, brachte Torjäger Milan Pavkov Belgrad jeweils nach Vorarbeit von Ex-Nationalspieler Marko Marin (22./29.) früh in Führung und das Stadion zum Kochen.

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Happy End mit Champions-League-Titel

Trotz der Niederlage in Belgrad und der Kritik an Klopp und seinem Team gelang es der Liverpooler Mannschaft am Ende der Saison, den Champions-League-Titel zu holen. Im Finale schlugen die Reds Tottenham mit 2:0. Damit gewann Jürgen Klopp seinen ersten großen Titel mit dem FC Liverpool.

Acht Jahre nach dem Debakel kehrt Jürgen Klopp nun am Freitag für das Nations-League-Spiel zwischen Deutschland und Serbien in das Stadion von Roter Stern zurück (20.45 Uhr im LIVETICKER).

Deutschland steht aktuell mit fünf Punkten aus vier Spielen auf dem dritten Platz in Gruppe A2. Serbien belegt mit null Punkten den letzten Platz.

Für die deutsche Nationalmannschaft ist das Spiel wichtig, um die Chance auf den Einzug ins Viertelfinale der Nations League zu wahren. Bei einem Unentschieden oder einer Niederlage würden die Chancen sinken. Für Jürgen Klopp ist das Spiel in Belgrad also auch diesmal von großer Bedeutung.

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