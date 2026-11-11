„Das ist zu freundlich“: Kane-PK beginnt mit Überraschung

Der frischgebackene Weltfußballer Harry Kane steht vor einem Rekord und will dabei den Ballon d'Or präsentieren.

Die Bewunderung für Harry Kane in England nimmt mittlerweile fast unterwürfige Ausmaße an.

Der frischgebackene Weltfußballer wurde am Mittwoch bei der Pressekonferenz vor dem Nations-League-Spiel der englischen Nationalmannschaft am Donnerstag (20.45/DAZN) gegen Kroatien von den Medienvertretern mit tosendem Applaus begrüßt. „Das ist zu freundlich“, kommentierte Kane den Beifall mit einem Grinsen im Gesicht.

Harry Kane gewann den Ballon d’Or Harry Kane gewann den Ballon d’Or © IMAGO/ZUMA Press Wire

Ballon d’Or noch nicht in London

Bei der Begegnung in Wembley gegen Kroatien wird der 33 Jahre alte Stürmerstar von Bayern München die Torwart-Ikone Peter Shilton überholen und mit 126 Länderspielen zum alleinigen englischen Rekordspieler aufsteigen. Dabei will Kane, dem zu Beginn jeder Frage gratuliert wurde, den Ballon d’Or präsentieren: „Die Trophäe ist noch nicht da. Sie ist noch in München – und kommt hoffentlich morgen.“

Laut Kane sind „alle bei der Nationalmannschaft sehr stolz, dass ich gewonnen“ habe: „Ich habe die Reaktionen unterschätzt. Ich erlebe gerade einen Höhepunkt in meiner Karriere. Ich bin gespannt, was ich in der Zukunft noch erreichen kann.“

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