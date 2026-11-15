Vor der Neuauflage des EM-Finals gegen England unterstreicht Spaniens Nationaltrainer Luis de la Fuente den ungestillten Hunger von La Roja.

Luis de la Fuente (65) hat neue Heldentaten von Welt- und Europameister Spanien angekündigt – und der Konkurrenz damit jegliche Hoffnung auf einen müde gewordenen Champion genommen. „Wir wollen es dabei nicht belassen, wir wollen uns weiter verbessern und weitere Rekorde brechen“, sagte der Trainer des Jahres vor der Neuauflage des EM-Finals gegen England am Sonntag (20.45 Uhr/DAZN).

„Wir haben bereits unsere Ära geprägt“, sagte der 65-Jährige: „Wir werden in Zukunft sehen, ob eine andere Nation uns übertrifft, aber bis jetzt sind wir die Nationalmannschaft mit den meisten ungeschlagenen Spielen in der Geschichte des Fußballs.“

Fragezeichen hinter Lamine Yamal

De la Fuente, der Ende Oktober bei der Ballon-d’Or-Gala ausgezeichnet worden war, versicherte, dass seine Mannschaft Siege „zu einer Obsession“ gemacht habe. „Wir gehen jedes Spiel so an, als wäre es das letzte“, sagte der Nationaltrainer, dessen Team sich schon mit einem Punkt gegen Thomas Tuchels England den Gruppensieg in der Nations League sichern kann.

Beim „vielleicht besten Spiel, das man derzeit“ zwischen Nationalmannschaften sehen könne, steht hinter dem Startelfeinsatz von Superstar Lamine Yamal derweil noch ein Fragezeichen. Wegen Beschwerden im rechten Knie hatte der 19-Jährige zuletzt aussetzen müssen. „Ich weiß nicht, ob er 90 Minuten durchhalten kann, aber er ist in Topform“, sagte de la Fuente.