Nations League: Österreich und Schweden schaffen Aufstieg

Beide Nationen haben nach ihren jeweiligen Siegen Platz eins sicher.

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft hat in der Nations League den vorzeitigen Aufstieg in die Liga A geschafft. Das Team von Ralf Rangnick gewann am Samstag 1:0 (0:0) gegen Irland. Sasa Kalajdzic (79.) erzielte den Treffer des Tages für die Österreicher, die mit elf Punkten nicht mehr von Platz eins der Gruppe B3 zu verdrängen sind.

Auch Schweden machte durch das 3:2 (3:0) gegen Bosnien und Herzegowina den Aufstieg perfekt. Daniel Svensson vom Bundesligisten Borussia Dortmund (5.) brachte sein Team mit seinem ersten Länderspieltor in Führung, Arsenal-Stürmer Viktor Gyökeres sorgte mit zwei verwandelten Foulelfmetern (11./45.+2) noch vor der Pause für scheinbar klare Verhältnisse. Im zweiten Durchgang sorgten Armin Gigovic (47.) und der frühere Schalker Sead Kolasinac (62.) aber nochmal für Spannung.

In Linz feierte Christoph Baumgartner von RB Leipzig seine Rückkehr ins Nationalteam, die WM im Sommer hatte er verletzungsbedingt verpasst. Und dem 27-Jährigen, der zuletzt bei RB in mehreren Kurzeinsätzen brillierte, gelang fast ein Einstand nach Maß – doch seinen abgefälschten Schuss parierte Irlands Keeper Caoimhin Kelleher (3.). In der Folge drängte Österreich weiter auf den Führungstreffer, doch dieser wollte lange nicht fallen – bis Kalajdzic traf.

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