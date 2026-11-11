Frankreich ohne Mbappé gegen Italien

Kylian Mbappé, Stürmerstar von Real Madrid, wird von einer Blessur ausgebremst und fehlt in dem Klassiker.

Die französische Nationalmannschaft muss den Klassiker gegen Italien ohne Kapitän Kapitän Kylian Mbappé bestreiten. Der Starstürmer von Real Madrid muss aufgrund von Oberschenkelbeschwerden auf einen Einsatz in dem Nations-League-Duell am Donnerstag (20.45 Uhr/DAZN) verzichten. Dies teilte Trainer Zinédine Zidane bei der Pressekonferenz der „Bleus“ am Mittwoch mit.

„Er wird morgen nicht spielen können, er hat leichte Schmerzen verspürt, und wir gehen kein Risiko ein“, sagte Zidane: „Es ist bedauerlich, wenn man Spieler verliert, aber das gehört zum Spiel dazu. Ich hoffe, dass es nichts Ernstes ist und dass er am Sonntag wieder dabei sein kann.“ Dann trifft das französische Starensemble in Bordeaux auf die Türkei.

Kylian Mbappé fehlt gegen Italien Kylian Mbappé fehlt gegen Italien © IMAGO/Latin Sport Images

Mancini riet Zidane zu Mbappé-Verzicht

Dem Aus von Mbappé für den Donnerstag war eine launige „Empfehlung“ von Italiens Nationaltrainer Roberto Mancini an Zidane in Bezug auf den französischen Ausnahmekönner vorausgegangen. „Ich würde ihm raten, für das morgige Spiel kein Risiko einzugehen“, sagte Mancini mit einem Augenzwinkern: „Es ist besser, wenn er nicht spielt, damit er sich für die Champions League gut erholen kann.“

Allerdings verfüge der Gegner auch dann noch über zahlreiche Spitzenkräfte in der Offensive. Mancini meinte zudem schmunzelnd: „Wenn (Michael) Olise sich heute Nacht eine Erkältung einfängt, macht das nichts.“ Von einem Fehlen des Topspielers von Bayern München ist bislang aber nichts bekannt.

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