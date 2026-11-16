Englands Presse jubelt: „Der beste Abend in Thomas Tuchels Amtszeit“

England setzt mit dem Sieg gegen Weltmeister Spanien ein Ausrufezeichen. Trainer Thomas Tuchel schwärmt, die heimische Presse jubelt - auch die Spanier ziehen den Hut.

Die angezeigten vier Minuten Nachspielzeit waren schon abgelaufen. Wild gestikulierend forderte Thomas Tuchel an der Seitenlinie den Abpfiff. Schließlich beendete Schiedsrichter Clément Turpin das Spiel und besiegelte Englands 3:2-Triumph über Weltmeister Spanien. Und Tuchel ballte in seiner Coachingzone die Siegerfaust.

Die Three Lions fügten der Furia Roja die erste Niederlage seit 43 Spielen zu. Tuchels bestens eingestelltes Team setzte damit ein Ausrufezeichen – auch wenn der Erfolg nach der Roten Karte gegen Elliot Anderson (63.) am Ende doch noch in Gefahr geriet. Aber die bis dahin erzielten Tore durch Harry Kane (45./Foulelfmeter), Ezri Konsa (53.) und Ben White (57.) reichten den Engländern, Spaniens Aufholjagd durch Mikel Oyarzabal (65./Foulelfmeter) und Nico Williams (75.) blieb unvollendet.

Thomas Tuchel setzt mit Englands Sieg in Spanien ein Ausrufezeichen Thomas Tuchel setzt mit Englands Sieg in Spanien ein Ausrufezeichen © IMAGO/Offside Sports Photography

„Eine halbe Stunde fühlt sich gegen eine solche Mannschaft in Unterzahl an wie zwei Stunden“, sagte Tuchel anschließend: „So ist das eben. Ohne die Rote Karte wären wir der klare Sieger gewesen.“

Tuchel schwärmt von seinem Team: „Brillante Leistung“

Angesichts der Darbietung seiner Mannschaft geriet der 53-Jährige ins Schwärmen. „Eine brillante Leistung. Ein absolut verdienter Sieg. Insgesamt waren wir die bessere Mannschaft. Eine fantastische Vorstellung von Anfang bis Ende.“

England qualifizierte sich damit als Gruppenerster fürs Viertelfinale der Nations League. Und die Presse auf der Insel verneigte sich vor Tuchel und seinem Team.

DEINE MEINUNG

„England regiert in Spanien“, schrieb die Daily Mail und würdigte Tuchel: „England sorgt für ein Spektakel: Die Three Lions beenden die Unbesiegbarkeit des Weltmeisters Spanien und liefern Thomas Tuchel den Beweis, dass sein Coaching tatsächlich funktioniert.“

Presse sieht „besten Abend in Tuchels Amtszeit“

Seit Anfang 2025 trainiert Tuchel die englische Nationalmannschaft – und in dieser Zeit musste der frühere BVB- und Bayern-Trainer immer wieder erfahren, wie schnell sich in der gewohnt kritischen englischen Medienlandschaft der Wind drehen kann. Der Prestigeerfolg im Metropolitano in Madrid hat ihm nun im Mutterland des Fußballs viel Anerkennung eingebracht.

Bei der BBC war vom „besten Abend in Tuchels Amtszeit“ die Rede. „60 Minuten Perfektion, 30 Minuten Chaos – ein historischer Sieg für England“, lautete die Schlagzeile: „Größtenteils großartig, teilweise verrückt – und durch und durch spektakulär.“

Der Guardian sah den Sieg „in zwei Akten“ und zeigte sich sowohl von der Vorstellung bis zum Platzverweis als auch von der leidenschaftlichen Verteidigung des Vorsprungs in Unterzahl beeindruckt: „Der erste war großartig, der zweite heldenhaft.“ Und für den Telegraph war es einfach eine „magische Nacht in Madrid“.

Spanien zieht den Hut: Tuchels Mannschaft „körperlich deutlich überlegen“

Eindruck hinterließ die Leistung der Three Lions auch beim Gegner. „England besiegt die ‚unbesiegbare Armada'“, titelte die Marca am Tag danach und sah Tuchels Mannschaft „körperlich deutlich überlegen“.

Erstmals seit Einführung der FIFA-Weltrangliste 1992 hat England ein Spiel auswärts bei einem aktuellen Weltranglistenersten gewonnen.

Bei der WM in den USA waren die Träume vom ersten Titelgewinn seit 1966 im Halbfinale gegen Argentinien zerschellt. Platz drei bei dem Turnier bedeutete das beste Ergebnis Englands seit dem WM-Triumph 1966.“ Und wir waren trotzdem nicht zufrieden damit. Es ist beeindruckend, was wir in den letzten beiden Lehrgängen geleistet haben“, lobte Tuchel.

Zum Auftakt der Nations League Ende September hatte England noch mit 2:3 gegen Spanien den Kürzeren gezogen, nun gelang die Revanche – und das in besonders beeindruckender Art und Weise.

—–

Mit Sport-Informations-Dienst (SID)

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach