Die Niederlande wird zum Abschluss der Nations League von Deutschland zerlegt. Nach dem Spiel herrscht viel Frust bei der Elftal. Trainer Xavi und Kapitän Dumfries werden deutlich.

Das war eine deftige Abreibung für die Niederlande! Zum Abschluss der Nations-League-Gruppenphase wurde die Elftal mit 0:5 von Deutschland zerlegt. Nach dem Spiel rechneten Kapitän Denzel Dumfries und Bondscoach Xavi ab – und wurden in der Spielanalyse mehr als deutlich.

„Das war heute Abend eine katastrophale Leistung von uns“, kritisierte Dumfries den eigenen Auftritt bei NOS. „Wir haben Tore viel zu leicht verschenkt, die Räume waren zu groß. So etwas darf nicht passieren. Es war einfach ein kollektives Versagen“, führte der Rechtsverteidiger aus.

Denzel Dumfries war nach der Pleite bedient Denzel Dumfries war nach der Pleite bedient © IMAGO/ANP

In Abwesenheit von Virgil van Dijk und Frenkie de Jong führte Dumfries seine Mannschaft als Kapitän auf den Platz. „Es herrschte viel Frustration untereinander. Es war einfach nicht gut“, fuhr er fort. Für ihn besonders bitter: Erst vor wenigen Tagen gewann Oranje mehr als überzeugend mit 7:0 gegen Griechenland. „Das ist besonders bitter, weil man diese Form fortsetzen will. Das haben wir heute Abend nicht geschafft.“

Xavi wird deutlich: „Haben keinen Fußball gespielt“

Trainer Xavi bat für den Auftritt gegen das DFB-Team um Verzeihung: „Ich entschuldige mich bei unseren Fans.“ Der Spanier blieb nach Abpfiff mit seiner Mannschaft noch lange in der Kabine.

„Ich habe mit den Spielern gesprochen, weil ich versucht habe zu verstehen, was passiert ist“, erklärte er im Anschluss vor den TV-Kameras von NOS. Eine Erklärung lieferte er auch gleich mit: „Wir haben keinen Fußball gespielt, uns fehlte der Kampfgeist. Ich kann es nicht verstehen. Am Freitag haben wir ein historisches Spiel gegen Griechenland bestritten. Ein gutes Spiel. Und jetzt war es das genaue Gegenteil.“

DEINE MEINUNG

Der ehemalige Starspieler, der ausgerechnet beim Champions-League-Finale im Olympiastadion sein letztes Spiel für den FC Barcelona bestritten hatte, war „sehr enttäuscht und sehr traurig. Es war ein Schock für mich als Trainer.“ Es war seine erste Niederlage als Trainer der Niederlande im sechsten Spiel: „Das können wir so nicht akzeptieren. Wir dürfen nicht so untergehen.“

Xavi erlebte mit Oranje ein Debakel Xavi erlebte mit Oranje ein Debakel © IMAGO/MIS

Xavi: „Das kann ich nicht akzeptieren“

Nur achtmal verlor die Elftal in ihrer Geschichte höher, zuletzt 1959 bei der höchsten Pleite überhaupt in 50 Duellen mit Deutschland (0:7).

Trotz des Debakels qualifizierten sich die Niederländer für das Viertelfinale der Nations League. Für Xavi muss sich vor den nächsten Spielen jedoch einiges ändern: „Das Niveau auf dem Platz muss steigen. Das kann ich nicht akzeptieren. Wir brauchen Spieler mit Biss. Die Spieler müssen ihre Mentalität ändern.“

Der Telegraaf hatte eine klare Meinung zur Pleite gegen Deutschland: „Xavi ist für die beispiellose Niederlage der niederländischen Nationalmannschaft gegen die Deutschen verantwortlich“, titelte die niederländische Zeitung in einem Kommentar.

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